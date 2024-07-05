سياسة
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يورو 2024.. إسبانيا تطيح بألمانيا 2-1 في اللحظات الأخيرة
تقدم المنتخب الإسباني على منافسه الألماني، اليوم الجمعة، بهدفين مقابل هدف في أولى مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» المقامة حالياً على الأراضي الألمانية.
يورو 2024.. إسبانيا تطيح بألمانيا 2-1 في اللحظات الأخيرة
كارفخال وموسيالا يقاتلان على الكرة / صورة: AA
5 يوليو 2024

وفي الدقيقة الـ120 اختطفت إسبانيا هدفاً ثميناً، بعدما خطف ميرينو هدفاً في الوقت القاتل من الشوط الإضافي الثاني ليمنح إسبانيا ورقة العبور إلى نصف نهائي يورو 2024.

وكان الفريقان احتكما إلى وقت إضافي في دور الثمانية ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعد تعادلهما 1-1 بنهاية الوقت الأصلي.

وبعد شوط أول دون أهداف رغم الكثير من الفرص، سجل داني أولمو هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة السادسة من الشوط الثاني، قبل أن يدرك فلوريان فيرتس التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

ويتقاسم منتخبا ألمانيا وإسبانيا أكثر المنتخبات تتويجاً بـ«اليورو» برصيد 3 ألقاب، ويسعى المنتخبان لإضافة اللقب الرابع إلى سجل بطولات خلال النسخة الحالية.

وتأهل منتخب إسبانيا لدور ربع نهائي بكأس الأمم الأوروبية عقب الفوز على جورجيا بنتيجة 4-1، بينما تخطى منتخب ألمانيا عقبة الدنمارك بسهولة في دور الـ16 لليورو، بعد الفوز بهدفين دون مقابل.

ويقدم المنتخب الألماني أفضل بطولة دولية له منذ 8 سنوات مع تعطش جماهيره للفوز بلقبه الأول منذ 10 سنوات لكن مباراته أمام الإسبان كان ينظر إليها أيضاً على أنها نهائي مبكر بين اثنين من أهم الفرق في البطولة.

وحققت إسبانيا، التي تتطلع إلى الفوز باللقب للمرة الرابعة والانفراد بصدارة قائمة الأبطال، ثالث انتصار لها مقابل هزيمة واحدة في سجل مبارياتها بنهائيات بطولة أوروبا أمام كرواتيا التي أحرزت المركز الثاني في كأس العالم 2018 بروسيا والمركز الثالث في نسخة 2022 التي أقيمت في قطر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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