كان الإيرانيون أدلوا بأصواتهم الجمعة في الدورة الثانية من انتخابات رئاسية تواجه فيها بزشكيان الذي يدعو للانفتاح على الغرب، والمفاوض السابق في الملف النووي المحافظ سعيد جليلي.

وتعهد بزشكيان بانفتاح إيران على العالم وتوفير "الحريات التي يتوق إليها الشعب"، وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أنصاره وهم يحتفلون في شوارع عديد من المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد وسائقي السيارات يطلقون أبواق سياراتهم احتفالاً بفوزه.

من طبيب إلى سياسي

وُلد بزشكيان في 29 سبتمبر/أيلول عام 1954 في مدينة مهاباد لأسرة من أصول تركية-إيرانية.

تخرج في كلية الطب بجامعة تبريز، وخدم مقاتلاً وطبيباً في الحرب العراقية-الإيرانية بين عامي 1980 و1988، وبعد الحرب واصل بزشكيان تعليمه بالتخصص في الجراحة العامة في جامعة تبريز للعلوم الصحية.

حصل بزشكيان على تخصصه الفرعي في جراحة القلب من جامعة إيران للعلوم الصحية في عام 1993، وأصبح فيما بعد متخصصاً في جراحة القلب وشغل منصب رئيس جامعة تبريز للعلوم الصحية بين عامي 1994 و1999.

بدأت حياته السياسية بتعيينه نائباً لوزير الصحة عام 1997، في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي، ومن ثم عُيّن وزيراً للصحة عام 2001 وبقي في هذا المنصب حتى عام 2005.

بزشكيان تمكن من دخول البرلمان نائباً عن تبريز في الانتخابات العامة التي جرت في البلاد في عام 2008 وواصل عضويته ممثلاً لتبريز منذ ذلك الحين. كما شغل في عام 2016 منصب نائب رئيس البرلمان الإيراني لمدة 4 سنوات.

وكان بزشكيان، تقدّم بطلب الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2013 في إيران لكنه سحب ترشيحه فيما بعد، وفي انتخابات 2021 رفض مجلس صيانة الدستور ترشحه في انتخابات.

"سنمنح الصداقة للجميع"

بزشكيان الرئيس التاسع المنتخب في إيران قال بعد فوزه "سنمنح الصداقة للجميع وسأمد يد الصداقة للجميع وسأشرك الجميع في تنمية البلاد"، وواصفاً المرشحين المنافسين في الانتخابات بأنهم أشقاء له.

وحسب البيانات الرسمية، حصد بزشكيان 16 مليوناً و384 ألفاً و403 أصوات، فيما نال منافسه المحافظ سعيد جليلي 13 مليوناً و538 ألفاً و179 صوتاً، وذلك بعد فرز 30 مليوناً و530 ألفاً و157 صوتاً. في وقت بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 49.8%، وهو ما يزيد على مثيلتها في الجولة الأولى من سباق الرئاسة الإيرانية.

ونال بزشكيان دعم شخصيات معتدلة وإصلاحية أخرى خلال حملته الانتخابية، أبرزهم وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، الذي توصل إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران في عام 2015 مع القوى العالمية، الذي شهد رفع العقوبات مقابل تقليص البرنامج النووي بشكل كبير.

ويدعو الرئيس الجديد إلى تخفيف حدة العلاقات المتوترة مع الغرب والإصلاح الاقتصادي والتحرر الاجتماعي والتعددية السياسية، إذ سبق أن دعا إلى "علاقات بناءة" مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية من أجل "إخراج إيران من عزلتها".