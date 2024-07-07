وقلب المنتخب الهولندي تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز ثمين في الشوط الثاني، ليضرب موعداً، يوم الأربعاء المقبل، بدورتموند مع المنتخب الإنجليزي، الذي تغلّب بدوره على سويسرا بركلات الترجيح 5-3.

وافتتح المنتخب التركي التسجيل في الدقيقة 35 عبر صمد آق أيدين، برأسية متقنة بعد تمريرة نموذجية من زميله أردا غولر، وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني كثّف المنتخب الهولندي من ضغطه الهجومي ونجح في إدراك التعادل بضربة رأس من ستيفان دي فري في الدقيقة 70، وأضاف المدافع التركي ميرت مولدور الهدف الثاني في الدقيقة 76 بالخطأ في مرماه.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات مستميتة من الأتراك لإدراك التعادل، وكانوا قريبين بالفعل من إدراك التعادل في مناسبتين عن طريق زكي تشيليك في الدقيقة 85، وسميح قليج صوي في الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بتأهل هولندا.