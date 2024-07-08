سياسة
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روسيا تتحدث عن تقدم في دونيتسك وأوكرانيا تُسقط عدداً من المسيرات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، سيطرتها على منطقة تشغاري بإقليم دونيتسك الأوكراني، مشيرةً في بيان إلى أنّ الجيش يواصل السيطرة على مواقع جديدة في أوكرانيا، حيث أسقط 31 مُسيرة تابعة للجيش الأوكراني.
روسيا تتحدث عن تقدم في دونيتسك وأوكرانيا تُسقط عدداً من المسيرات
أوكرانيا.. روسيا تسيطر على منطقة تشغاري في دونيتسك / صورة: Reuters
8 يوليو 2024

جاء الإعلان الروسي بعد سيطرة سابقة على قرية شرقي أوكرانيا وإسقاط 8 طائرات مُسيرة، في حين أعلنت كييف أن أنظمة دفاعها الجوي أسقطت 24 مُسيرة روسية، مشيرةً إلى إصابة 3 أشخاص جراء قصف روسي شرقي البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قرية سوكيل على بُعد نحو 30 كلم شمال غربي مدينة دونيتسك عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه والتي ضمّتها موسكو في سبتمبر/أيلول 2022.

في المقابل، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 24 طائرة مُسيرة روسية من أصل 27 جرى إطلاقها فوق 12 منطقة بالبلاد في هجوم خلال الليل.

يأتي ذلك في ظل تقارير عن صعوبات يواجهها الجيش الأوكراني تتعلق بالتجنيد والحصول على مزيد من الأسلحة والذخائر من الغرب، مع مواصلة القوات الروسية التقدّم ميدانياً بـ"بطء" منذ أشهر.

ويترافق ذلك مع تحذيرات متكررة يطلقها المسؤولون الأوكرانيون من أن موسكو قد تحاول مهاجمة المناطق الحدودية الشمالية الشرقية، وهو ما يزيد -وفق تقارير- من تفوقها في الوقت الذي تعاني فيه أوكرانيا من تأخير المساعدات الغربية.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وضمَّت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانبٍ واحد أُجري في مارس/ آذار 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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