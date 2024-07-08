جاء حديث الخبراء في مقال بعنوان "إحصاء الموت في غزة.. صعب لكنه ضروري"، نشرته الاثنين مجلة The Lancet، إحدى أقدم المجلات الطبية ومقرها في بريطانيا، وحمل توقيع كلّ من رشا الخطيب ومارتن ماكي وسليم يوسف، وأشار إلى أن الرقم المعلن لشهداء غزة بحلول 19 يونيو/حزيران الفائت هو 37 ألفاً و396 شخصاً.

وأضاف المقال أن وزارة الصحة الفلسطينية تواجه صعوبات كبيرة في جمع البيانات بالقطاع جراء حجم الدمار في المنطقة، موضحاً أن قرابة 30% من الشهداء المعلنين في غزة لم تُحدَّد هوياتهم، لافتاً إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية تعلن أعداد الشهداء بشكل مستقل.

وحسب المقال فإن 35% من مباني غزة دمّرها القصف الإسرائيلي، وأكثر من 10 آلاف شخص لا يزالون تحت الأنقاض، مشيراً إلى أن من فقدوا أرواحهم بشكل غير مباشر جراء الهجمات على غزة أعدادهم كبيرة جدّاً جراء غياب الإمكانيات الطبية والصحية والخدمية والأمنية، فضلاً عن شح المياه والطعام.

واستنتج المقال أن عدد من فقدوا أرواحهم بشكل غير مباشر، يبلغ 3-15 ضِعف من استُشهدوا مباشرةً جراء الهجمات الإسرائيلية، مشدداً على أنه في ضوء هذه المعطيات والظروف السائدة بالقطاع، فإن العدد الحقيقي للشهداء يفوق حتى الآن 186 ألف شخص، مؤكّداً أن هذا العدد يشكّل 7.9% من إجمالي سكان غزة البالغ عددهم مليونين و375 ألفاً و259 نسمة عام 2022.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين الفلسطينيين، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.