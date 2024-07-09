سياسة
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الرئيس أردوغان يصل إلى واشنطن للمشاركة في قمة زعماء الناتو
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في قمة رؤساء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع بعض الزعماء.
الرئيس أردوغان يصل إلى واشنطن للمشاركة في قمة زعماء الناتو
الرئيس التركي يصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في قمة زعماء الناتو / صورة: AA
9 يوليو 2024

وكان في استقبال أردوغان بمطار أندروس العسكري، كل من رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، وسفير البلاد لدى واشنطن سادات أونال، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية خلوق غورغون، ومسؤولون آخرون.

ويرافق الرئيس التركي في رحلته عقيلته أمينة أردوغان، ووزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ومدير مكتب الرئاسة حسن دوغان.

كما يرافقه كبير مستشاري الرئاسة للسياسات الخارجية والأمن السفير عاكف تشاغاطاي قيليج، ونائب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تشاغاطاي أوزدمير، ونائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم تشيغدام قرة أصلان.

ويشارك أردوغان، الذي سيحضر قمة رؤساء دول وحكومات الناتو، في احتفال الذكرى السنوية 75 لتأسيس الناتو اليوم الثلاثاء، كما سيعقد اجتماعات ثنائية مع بعض رؤساء الدول والحكومات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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