وكان في استقبال أردوغان بمطار أندروس العسكري، كل من رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، وسفير البلاد لدى واشنطن سادات أونال، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية خلوق غورغون، ومسؤولون آخرون.

ويرافق الرئيس التركي في رحلته عقيلته أمينة أردوغان، ووزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ومدير مكتب الرئاسة حسن دوغان.

كما يرافقه كبير مستشاري الرئاسة للسياسات الخارجية والأمن السفير عاكف تشاغاطاي قيليج، ونائب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تشاغاطاي أوزدمير، ونائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم تشيغدام قرة أصلان.

ويشارك أردوغان، الذي سيحضر قمة رؤساء دول وحكومات الناتو، في احتفال الذكرى السنوية 75 لتأسيس الناتو اليوم الثلاثاء، كما سيعقد اجتماعات ثنائية مع بعض رؤساء الدول والحكومات.