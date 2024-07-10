وتمكن خوليان ألفاريس (22) وميسي البالغ 37 عاماً (51) من تسجيل الهدفين، لتضرب بطلة العالم موعداً في نهائي الأحد القادم في ميامي، مع الفائز بين الأوروغواي وكولومبيا، اللتين تلتقيان الخميس في "شارلوت" بكارولاينا الشمالية.

واقتربت الأرجنتين أكثر من اللقب الثالث الكبير توالياً، بعد تتويجها بلقب "كوبا أمريكا 2021" على حساب البرازيل المضيفة بـ1-0، ثم كأس العالم 2022 على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وقدّمت حاملة اللقب 15 مرّة قياسية بالتساوي مع الأوروغواي، أفضل مباراة لها في البطولة التي تحتضنها الولايات المتحدة، أمام 82500 متفرّج على ملعب "ميتلايف ستايدوم"، وهي المباراة التي شهدت أول هدف لميسي في النسخة الحالية.

في المقابل، حققت كندا التي بلغت نصف النهائي في مشاركتها الأولى في البطولة القارية، مشواراً لافتاً، لكنها رضخت أمام أبطال العالم.

والتقى الفريقان في دور المجموعات، عندما فازت الأرجنتين أيضاً 2-0 بهدفي ألفاريس ولاوتارو مارتينيس.