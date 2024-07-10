وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم عين السلطان قرب أريحا شرقيّ الضفة، ومدينة سلفيت في الشمال، وفتشت عدداً من المنازل والمحالّ التجارية.

وفي شمالي الضفة داهم الاحتلال مدينة طولكرم وأصاب فلسطينياً بجروح بليغة جراء إطلاق الرصاص الحي. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن "إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في الرقبة والصدر وصلت إلى مستشفى طولكرم الحكومي".

في الوقت ذاته داهم جيش الاحتلال بلدة بيت فوريك شرقي مدينة نابلس، واقتحم عدة أحياء وسط إطلاق الرصاص الحي ما أسفر عن إصابة طفل فلسطيني في قدمه، فيما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أنه باشر علاج الطفل (14 عاماً) الذي أصيب خلال المواجهات التي اندلعت عقب عملية الاقتحام، وأشار إلى نقل المصاب إلى المستشفى.

في السياق نفسه اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله وأغلق الشارع الواصل بين قرى شمال المدينة بما فيها بيرزيت، فيما نفّذ جيش الاحتلال فجراً اقتحامات لعدة مدن وبلدات أخرى في الضفة الغربية، تركزت في جنوب الضفة في محافظتي بيت لحم والخليل، واعتقل خلالها عدداً من المواطنين.

​​​​​​​​​​​​​​وبوتيرة يومية، يداهم الجيش الإسرائيلي مدناً وبلدات في الضفة لاعتقال من يسميهم "مطلوبين"، وعادة ما يعتدي على فلسطينيين ويدمّر ممتلكات عامة وخاصة، ضمن مرحلة تصعيد يشرف عليها الجيش ومستوطنون منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً على غزة خلّفَت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.​​​​​​​​​​​​​​

ويواصل الاحتلال هذه الحرب متجاهلاً قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة، وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.