سياسة
3 دقيقة قراءة
الضفة.. الاحتلال الإسرائيلي يصيب شخصين ويقتحم عدة مدن وبلدات
شهدت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء، سلسلة اقتحامات نفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعيناً بعدد كبير من الآليات العسكرية واعتقل عدداً من الفلسطينيين، فيما أصيب مدنيان اثنان أحدهما طفل برصاص جيش الاحتلال في طولكرم ونابلس.
الضفة.. الاحتلال الإسرائيلي يصيب شخصين ويقتحم عدة مدن وبلدات
 دمار هائل بطولكرم بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي / صورة: AA
10 يوليو 2024

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم عين السلطان قرب أريحا شرقيّ الضفة، ومدينة سلفيت في الشمال، وفتشت عدداً من المنازل والمحالّ التجارية.

وفي شمالي الضفة داهم الاحتلال مدينة طولكرم وأصاب فلسطينياً بجروح بليغة جراء إطلاق الرصاص الحي. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن "إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في الرقبة والصدر وصلت إلى مستشفى طولكرم الحكومي".

في الوقت ذاته داهم جيش الاحتلال بلدة بيت فوريك شرقي مدينة نابلس، واقتحم عدة أحياء وسط إطلاق الرصاص الحي ما أسفر عن إصابة طفل فلسطيني في قدمه، فيما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أنه باشر علاج الطفل (14 عاماً) الذي أصيب خلال المواجهات التي اندلعت عقب عملية الاقتحام، وأشار إلى نقل المصاب إلى المستشفى.

في السياق نفسه اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله وأغلق الشارع الواصل بين قرى شمال المدينة بما فيها بيرزيت، فيما نفّذ جيش الاحتلال فجراً اقتحامات لعدة مدن وبلدات أخرى في الضفة الغربية، تركزت في جنوب الضفة في محافظتي بيت لحم والخليل، واعتقل خلالها عدداً من المواطنين.

​​​​​​​​​​​​​​وبوتيرة يومية، يداهم الجيش الإسرائيلي مدناً وبلدات في الضفة لاعتقال من يسميهم "مطلوبين"، وعادة ما يعتدي على فلسطينيين ويدمّر ممتلكات عامة وخاصة، ضمن مرحلة تصعيد يشرف عليها الجيش ومستوطنون منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً على غزة خلّفَت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.​​​​​​​​​​​​​​

ويواصل الاحتلال هذه الحرب متجاهلاً قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة، وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us