وفي سياق آخر، أكّد غولر في مقابلة أجرتها معه مجلة "بوليتيكو" أن بلاده عازمة على إنشاء ممر أمني بعمق 30-40 كيلومتراً على طول الحدود مع العراق وسوريا وتطهير المنطقة من الإرهابيين، بحسب بيان لوزارة الدفاع التركية.

وفيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، قال: "نرفض تماماً الادعاء بأن تركيا غير جديرة بالثقة؛ لا يوجد شيء من هذا القبيل. ومن غير المعقول أن يكون لدينا وجهات النظر نفسها حول كل قضية في بيئة يجتمع فيها 32 حليفاً".

وأضاف: "ثمة دول تحاول خلق مثل هذا التصور، وحتى الآن تركيا كانت الدولة الوحيدة التي تمكنت من جمع طرفي الحرب (روسيا وأوكرانيا) في محادثات رفيعة المستوى. لن نسمح بأن يتحول البحر الأسود إلى ساحة معركة استراتيجية”.

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن بلاده تهدف إلى "إنشاء صناعة دفاعية مستقلة تماماً تعتمد على الإنتاج المحلي والوطني، وبالتالي تعزيز اقتصاد البلاد والمساهمة في استقلال تركيا".

وتابع: "التقنيات (الحربية) المذكورة مختلفة بدءاً من المركبات البرية والبحرية والجوية ومسيرات ومروحيات وأسلحة، وذخائر ذكية وصواريخ وأنظمة دفاع جوي وحرب إلكترونية"، لافتاً إلى أن تركيا صدّرت العديد من تلك التكنولوجيا إلى بلدان أخرى.

وحذّر من أن أن بحث الحلفاء الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن بدائل "خارج المظلة الأمنية لحلف شمال الأطلسي" سيضر بوحدة الحلف وتضامنه.

وأردف: "إن المنظمة الأمنية الأكثر فاعلية في المنطقة الأوروبية-الأطلسية هي منظمة حلف شمال الأطلسي، وبينما نتفهم الجهود التي تبذلها أوروبا لتعزيز أمنها، فإننا نعتقد أنه ليست هناك حاجة لمنظمة أخرى.