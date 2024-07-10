سياسة
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غولر يشارك باجتماع "الشراكة الدفاعية" بين الولايات المتحدة وتركيا في واشنطن
شارك وزير الدفاع التركي، يشار غولر، اليوم الأربعاء، في اجتماع لمجموعة العمل المعنية بتعزيز الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة وتركيا، المنعقد في واشنطن على هامش أعمال قمة زعماء حلف الناتو التي يشارك فيها الرئيس رجب طيب أردوغان.
غولر يشارك باجتماع "الشراكة الدفاعية" بين الولايات المتحدة وتركيا في واشنطن
وزير الدفاع التركي يشارك في اجتماع مجموعة العمل المعنية بالشراكة الدفاعية بين بلاده والولايات المتحدة / صورة: وزارة الدفاع التركية
10 يوليو 2024

وفي سياق آخر، أكّد غولر في مقابلة أجرتها معه مجلة "بوليتيكو" أن بلاده عازمة على إنشاء ممر أمني بعمق 30-40 كيلومتراً على طول الحدود مع العراق وسوريا وتطهير المنطقة من الإرهابيين، بحسب بيان لوزارة الدفاع التركية.

وفيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، قال: "نرفض تماماً الادعاء بأن تركيا غير جديرة بالثقة؛ لا يوجد شيء من هذا القبيل. ومن غير المعقول أن يكون لدينا وجهات النظر نفسها حول كل قضية في بيئة يجتمع فيها 32 حليفاً".

وأضاف: "ثمة دول تحاول خلق مثل هذا التصور، وحتى الآن تركيا كانت الدولة الوحيدة التي تمكنت من جمع طرفي الحرب (روسيا وأوكرانيا) في محادثات رفيعة المستوى. لن نسمح بأن يتحول البحر الأسود إلى ساحة معركة استراتيجية”.

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن بلاده تهدف إلى "إنشاء صناعة دفاعية مستقلة تماماً تعتمد على الإنتاج المحلي والوطني، وبالتالي تعزيز اقتصاد البلاد والمساهمة في استقلال تركيا".

وتابع: "التقنيات (الحربية) المذكورة مختلفة بدءاً من المركبات البرية والبحرية والجوية ومسيرات ومروحيات وأسلحة، وذخائر ذكية وصواريخ وأنظمة دفاع جوي وحرب إلكترونية"، لافتاً إلى أن تركيا صدّرت العديد من تلك التكنولوجيا إلى بلدان أخرى.

وحذّر من أن أن بحث الحلفاء الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن بدائل "خارج المظلة الأمنية لحلف شمال الأطلسي" سيضر بوحدة الحلف وتضامنه.

وأردف: "إن المنظمة الأمنية الأكثر فاعلية في المنطقة الأوروبية-الأطلسية هي منظمة حلف شمال الأطلسي، وبينما نتفهم الجهود التي تبذلها أوروبا لتعزيز أمنها، فإننا نعتقد أنه ليست هناك حاجة لمنظمة أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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