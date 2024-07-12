كانت صحيفة واشنطن بوست ألقت الضوء على نشر أحد مستخدمي موقع إكس صورتين يوم الثلاثاء، لمضيفات طيران دلتا وهن يضعن شارات وُصفت بأنها «شارات حماس».

وفي اليوم التالي كتبت شركة الطيران على وسائل التواصل الاجتماعي ردّاً على أحد منتقدي المضيفات: «أتفهمك لأنني سأشعر بالرعب أيضاً، شخصياً. يعكس موظفونا ثقافتنا ولا نتعامل باستخفاف عندما لا تُتّبع سياستنا»، ما اعتُبر إساءة للعلم الفلسطيني.

وسرعان ما تراجعت الشركة إذ قال متحدث باسم دلتا في بيان لصحيفة واشنطن بوست أمس الخميس، إن "منشور شركة الطيران على وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن متوافقاً مع قيمنا ومهمتنا"، وأضاف أن عضو الفريق الذي كتب المنشور قُدّمَت له المشورة ولم يعد يدعم قنوات دلتا الاجتماعية، لكنه لم يحدد ما إذا كان عضو الفريق لا يزال يعمل لدى دلتا.

كما قالت الشركة في بيان إن المضيفات اللاتي صُوّرن على متن رحلات منفصلة لا يزلن يعملن لصالح الشركة وتلقّين دعماً منها. ورغم أنها سمحت في السابق بوضع دبابيس تمثل دولاً خارج الولايات المتحدة على الزي الرسمي، فإنها أعلنت أنه من يوم الاثنين المقبل لن يُسمح إلا بدبابيس العلم الأمريكي، وهي الخطوة التي قالت شركة الطيران إنها اتخذتها ردّاً على حادثة هذا الأسبوع.

في المقابل أدان نشطاء فلسطينيون ردّ دلتا، وقال عديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إنهم يعتزمون مقاطعة شركة الطيران.

وقال إدوارد أحمد ميتشل، نائب المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، وهي مجموعة للحقوق المدنية للمسلمين، للصحيفة إنه كان يأمل في البداية ألا تكون تغريدة دلتا كتبها شخص يعمل في شركة الطيران. وقال إن المنشور قد يجعل الناس يعتقدون أن العلم الفلسطيني "رمز لمجموعة كراهية".

وقال ميتشل: "ما حدث مع دلتا هو أحدث مثال على العنصرية ضد الفلسطينيين"، مضيفاً أن "كير" رحبت بتراجع دلتا، وآمل أن يبدأ هذا الحادث في تحريك الأمور في اتجاه مختلف"، مشيراً إلى أن "كير" تلقّت في أبريل/نيسان أكثر من 8000 شكوى تتعلق بالحقوق المدنية في عام 2023، وهو أعلى مستوى في تاريخها الممتد لـ30 عاماً.

ويواجه الأمريكيون الفلسطينيون الخوف والعنف وسط الحرب في غزة، بحسب الصحيفة، إذ أسيء فهم دعمهم للمدنيين في قطاع غزة على أنه دعم لحماس.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفَت أكثر من 126 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب في ملاحقتها قضائيّاً أمام محكمة العدل الدولية.