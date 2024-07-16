وشهدت اختيارات "يويفا" هيمنة إسبانية على معظم مراكز التشكيل بوجود السداسي مارك كوكوريا وداني أولمو ورودري وفابيان رويز ولامين يامال ونيكو ويليامز. كما ضمت لاعبين من فرنسا، ولاعباً واحداً من كل من إنجلترا وسويسرا وألمانيا.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب اليورو الرابع في تاريخه يوم الأحد الماضي بعد الفوز على إنجلترا بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي جرت على الملعب "الأولمبي" في برلين. ووفقاً للموقع الرسمي لليويفا فقد جاء التشكيل كما يلي:

حراسة المرمى: مايك ماينان (فرنسا).

الدفاع: مارك كوكوريا (إسبانيا) - مانويل أكانغي (سويسرا) - ويليام ساليبا (فرنسا) - كايل ووكر (إنجلترا).

الوسط: داني أولمو (إسبانيا) - رودري (إسبانيا) - فابيان رويز (إسبانيا).

الهجوم: لامين يامال (إسبانيا) - جمال موسيالا (ألمانيا) - نيكو ويليامز (إسبانيا).