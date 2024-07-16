سياسة
1 دقيقة قراءة
إسبانيا تسيطر على تشكيلة "يورو 2024" المثالية بـ6 لاعبين
سيطر لاعبون إسبان على التشكيلة المثالية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، لبطولة "يورو 2024" التي استضافتها ألمانيا واختتمت الأحد بتتويج منتخب "لاروخا".
إسبانيا تسيطر على تشكيلة "يورو 2024" المثالية بـ6 لاعبين
احتفال لاعبي منتخب إسبانيا لكرة القدم 15 يوليو/تموز بعد الفوز على إنجلترا في نهائي يورو 2024 / صورة: AFP
16 يوليو 2024

وشهدت اختيارات "يويفا" هيمنة إسبانية على معظم مراكز التشكيل بوجود السداسي مارك كوكوريا وداني أولمو ورودري وفابيان رويز ولامين يامال ونيكو ويليامز. كما ضمت لاعبين من فرنسا، ولاعباً واحداً من كل من إنجلترا وسويسرا وألمانيا.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب اليورو الرابع في تاريخه يوم الأحد الماضي بعد الفوز على إنجلترا بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي جرت على الملعب "الأولمبي" في برلين. ووفقاً للموقع الرسمي لليويفا فقد جاء التشكيل كما يلي:

حراسة المرمى: مايك ماينان (فرنسا).

الدفاع: مارك كوكوريا (إسبانيا) - مانويل أكانغي (سويسرا) - ويليام ساليبا (فرنسا) - كايل ووكر (إنجلترا).

الوسط: داني أولمو (إسبانيا) - رودري (إسبانيا) - فابيان رويز (إسبانيا).

الهجوم: لامين يامال (إسبانيا) - جمال موسيالا (ألمانيا) - نيكو ويليامز (إسبانيا).

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us