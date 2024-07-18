سياسة
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"تسبب جروحاً وتشوهات".. تحذيرات من مخاطر استخدام الاحتلال أسلحة غريبة بغزة
كشف جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن أن إسرائيل تستخدم في حربها على قطاع غزة أسلحة وصواريخ تسبب "جروحاً غريبة ومتعددة وتشوهات لدى المصابين".
"تسبب جروحاً وتشوهات".. تحذيرات من مخاطر استخدام الاحتلال أسلحة غريبة بغزة
الدفاع المدني بغزة: أسلحة إسرائيل تسبب جروحاً غريبة وتشوهات / صورة: AA
18 يوليو 2024

وأفاد الجهاز في بيان عبر منصة تليغرام بأن الأحداث في قطاع غزة تشير "إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم في حربه على القطاع أسلحة وصواريخ تحدث جروحاً غريبة ومتعددة لدى المصابين، وتسبب تشوهات وبتراً قطعياً في الأطراف".

وأضاف أن "مئات جثامين الشهداء ما تزال مفقودة لعدم تمكن طواقمنا من العثور عليها بفعل تأثير هذه القنابل والصواريخ، التي نستطيع القول إنها محقت جثامين كثير من المواطنين ولم يبقَ منها أي أثر".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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