سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد رأي العدل الدولية بشأن الاحتلال.. تركيا: لن تمر جرائمه بفلسطين دون عقاب
رحّبت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة.
بعد رأي العدل الدولية بشأن الاحتلال.. تركيا: لن تمر جرائمه بفلسطين دون عقاب
تركيا ترحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية / صورة: AA
19 يوليو 2024

وأفادت الوزارة في بيان، بأن "محكمة العدل الدولية أكدت في رأيها الذي أعلنته اليوم، قانونياً أن إسرائيل تنفذ سياسة احتلال وقمع ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن المحكمة طالبت إسرائيل بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية فوراً والتعويض عن الأضرار التي سببتها.

وعن مطالبة المحكمة المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حازم وقوي ضد الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، أكد البيان أن تركيا دعمت إجراءات محكمة العدل الدولية، من خلال تقديم مساهمات كتابية وشفوية في الرأي الاستشاري.

وشدد البيان على أن تركيا "ستواصل سعيها لضمان ألا تمر الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين من دون عقاب، بما في ذلك الأعمال التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ضد سكان غزة".

وكانت محكمة العدل الدولية، قضت في وقت سابق اليوم، بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" يجب حمايتها واحترامها، مشيرة إلى أن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة".

واعتبرت المحكمة أن حق الفلسطينيين في الحصول على دولة مستقلة ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب في سلام مع إسرائيل من شأنه أن يسهم في الاستقرار الإقليمي.

والنتائج التي خلص إليها قضاة محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليست ملزمة، ولكن لها ثقلها بموجب القانون الدولي، وتُنظر القضية بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022، قبل الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة حماس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us