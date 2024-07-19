وأفادت الوزارة في بيان، بأن "محكمة العدل الدولية أكدت في رأيها الذي أعلنته اليوم، قانونياً أن إسرائيل تنفذ سياسة احتلال وقمع ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن المحكمة طالبت إسرائيل بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية فوراً والتعويض عن الأضرار التي سببتها.

وعن مطالبة المحكمة المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حازم وقوي ضد الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، أكد البيان أن تركيا دعمت إجراءات محكمة العدل الدولية، من خلال تقديم مساهمات كتابية وشفوية في الرأي الاستشاري.

وشدد البيان على أن تركيا "ستواصل سعيها لضمان ألا تمر الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين من دون عقاب، بما في ذلك الأعمال التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ضد سكان غزة".

وكانت محكمة العدل الدولية، قضت في وقت سابق اليوم، بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" يجب حمايتها واحترامها، مشيرة إلى أن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة".

واعتبرت المحكمة أن حق الفلسطينيين في الحصول على دولة مستقلة ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب في سلام مع إسرائيل من شأنه أن يسهم في الاستقرار الإقليمي.

والنتائج التي خلص إليها قضاة محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليست ملزمة، ولكن لها ثقلها بموجب القانون الدولي، وتُنظر القضية بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022، قبل الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة حماس.