سياسة
1 دقيقة قراءة
161 منذ بدء الحرب.. استشهاد صحفي فلسطيني وعائلته في قصف إسرائيلي على جباليا
ارتفع عدد الشهداء الصحفيين جراء الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 161، بعد استشهاد صحفي فلسطيني وزوجته وطفليه اليوم السبت.
161 منذ بدء الحرب.. استشهاد صحفي فلسطيني وعائلته في قصف إسرائيلي على جباليا
استشهاد صحفي فلسطيني وعائلته في قصف إسرائيلي على جباليا. / صورة: AA Archive
20 يوليو 2024

وأعلن مصدر طبي بمستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، استشهاد "الصحفي الفلسطيني محمد جاسر وزوجته وطفليه في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة".

وباستشهاد الصحفي جاسر، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى 161 صحفياً.

ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية ليلة السبت، سلسلة غارات على منازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة، استشهد خلالها وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us