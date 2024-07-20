وأعلن مصدر طبي بمستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، استشهاد "الصحفي الفلسطيني محمد جاسر وزوجته وطفليه في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة".

وباستشهاد الصحفي جاسر، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى 161 صحفياً.

ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية ليلة السبت، سلسلة غارات على منازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة، استشهد خلالها وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.