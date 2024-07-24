وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء الأربعاء، أن امتلاك جواز سفر سنغافوري يعني دخول 195 دولة بدون تأشيرة دخول، ما يضع سنغافورة في قمة مؤشر هينلي لجوازات السفر.

وجاءت الدول الأوروبية الأربع فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، التي كانت في المركز الأول مطلع هذا العام، في المرتبة الثانية الآن بجانب اليابان، فيما حلت 7 دول في المرتبة الثالثة لأول مرة، إذ يمكن لحاملي جوازات سفر النمسا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا وكوريا الجنوبية والسويد دخول 191 دولة بدون تأشيرة دخول.

وجاءت بريطانيا في المرتبة الرابعة، بينما تراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة الثامنة، لتواصل انخفاضها المستمر على المؤشر منذ 10 سنوات. أما الأضعف في العالم وفق هذا المؤشر، فهو جواز سفر أفغانستان، الذي يتيح دخول 26 دولة فقط بدون تأشيرة دخول.