ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن المحامي خالد زبارقة قوله "إن شرطة الاحتلال في القدس المحتلة، أصدرت قرارا بالإفراج عن الشيخ صبري، وأصدرت في الوقت ذاته أمرا إداريا بإبعاده عن المسجد الأقصى حتى يوم الأحد المقبل، قابل للتجديد لمدة ستة أشهر".

وكانت حركة حماس، قد أدانت اعتقال الشيخ صبري، وذكرت في بيان: "ندين بشدّة إقدام سلطات الاحتلال الصهيوني على اعتقال خطيب المسجد الأقصى المبارك فضيلة الشيخ عكرمة صبري بعد إلقائه خطبة الجمعة ونعيه المجاهد الشهيد إسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي للحركة) من على منبر الأقصى".

وأضافت: "اعتقال الشيخ عكرمة والتحقيق معه اعتداء مباشر على علمائنا ومرجعياتنا الدينية، بهدف تغييب القادة والشخصيات الوطنية والدينية المؤثرة والمدافعة عن عروبة القدس وإسلامية المسجد الأقصى".

وحملت الحركة "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الشيخ عكرمة وما يمكن أن يتعرض له من أذى بدني أو معنوي"، وطالبت "بالإفراج الفوري عن الشيخ، وبتحرك عربي وإسلامي فاعل لإدانة اعتقاله ولوقف التدخل الصهيوني السافر في شؤون الأقصى، وحماية أئمته وخطبائه من انتهاكات الاحتلال النازي".

وفي وقت سابق الجمعة، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشيخ صبري من داخل منزله بالقدس الشرقية، بعد ساعات من نعيه هنية، خلال خطبة الجمعة بالأقصى، وهو ما أثار ضده حملة تحريض إسرائيلية.

وقال أحد أقارب الشيخ صبري، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن قوات كبيرة من الشرطة اقتحمت منزل خطيب المسجد الأقصى بحي الصوانة بالقدس الشرقية، وأضاف أن القوات اعتقلت الشيخ صبري ونقلته إلى مركز شرطة المسكوبية بالقدس الغربية.

وقال الشيخ صبري في خطبة الجمعة: "أهل بيت المقدس وأكناف بيت المقدس ومن على منبر المسجد الأقصى المبارك يحتسبون عند الله الشهيد إسماعيل هنية، ونسأل الله عز وجل له الرحمة وأن يسكنه فسيح جناته".

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان هنية، في مسجد محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية الدوحة بمشاركة رسمية وشعبية كبيرة، كما أقيمت صلاة الغائب في مساجد بغزة والضفة الغربية المحتلة ومدن عربية وإسلامية.

والأربعاء، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. وجاء اغتيال هنية، بينما تشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.