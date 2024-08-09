سياسة
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وفد سوداني حكومي يتوجه إلى جدة للتشاور حول مفاوضات وقف إطلاق النار
أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الجمعة، عزمها إرسال وفد إلى مدينة جدة السعودية للتشاور مع الإدارة الأمريكية بشأن مشاركتها في مفاوضات لوقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع، المقرر عقدها في 14 أغسطس/آب الجاري بمدينة جنيف السويسرية.
وفد سوداني حكومي يتوجه إلى جدة للتشاور حول مفاوضات وقف إطلاق النار
يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023 حرباً خلّفت نحو 18 ألفاً و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ / صورة: Reuters
9 أغسطس 2024

وقالت الحكومة في بيان: "قررت حكومة السودان إرسال وفد (دون تحديد موعد) إلى مدينة جدة السعودية، يترأسه محمد بشير عبد الله أبو نمو، وزير المعادن، للتشاور مع حكومة الولايات المتحدة حول الدعوة المقدمة منها لحضور المفاوضات التي ستُعقد بجنيف في 14 أغسطس/آب الجاري، بخصوص الحرب التي تشنها ميليشيا الدعم السريع على بلدنا السودان".

وأوضحت أن قرارها جاء "حرصاً من حكومة السودان على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد، ولرفع المعاناة الناتجة عن الحرب التي شنّتها الميليشيا المتمردة (الدعم السريع) عن كاهل شعبنا ومواطنينا"، فيما لم يصدر عن الحكومة الأمريكية أي تعليق فوري على بيان الحكومة السودانية.

والاثنين الماضي، شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على "ضرورة معالجة شواغل (مطالب) الحكومة السودانية قبل بدء أي تفاوض" مع قوات الدعم السريع.

وقبل أيام، طلبت الحكومة السودانية عقد اجتماع مع الولايات المتحدة من أجل "التمهيد الجيد" لاستئناف مفاوضات السلام مع قوات الدعم السريع، واشترطت تنفيذ "إعلان جدة"، رداً على دعوتها من واشنطن لمباحثات وقف إطلاق النار في سويسرا.

ودعت الخارجية الأمريكية في 23 يوليو/تموز الماضي، الجيش السوداني و"الدعم السريع" إلى المشاركة في مفاوضات لوقف إطلاق النار تتوسط فيها واشنطن وتبدأ في سويسرا 14 أغسطس/آب الجاري، ليعلن بعدها قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي"، موافقته على الدعوة الأمريكية.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش وقوات الدعم السريع حرباً خلّفت نحو 18 ألفاً و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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