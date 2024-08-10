وأشار البيان إلى أن مونغان لم يُسمح له بالصعود إلى الحافلة لعدم امتلاكه مالاً كافياً لرحلته. وأضاف أن مونغان أهان وهدد السائق بالإدلاء بعبارات معادية للمسلمين والبصق عدة مرات على مقصورة السائق.

ولفت إلى نشر عديد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع الحادثة، مؤكداً القبض على مونغان الجمعة. وأكد أن مونغان متهم بإحداث اضطراب عام عنصري، وإلحاق أضرار جنائية، وأنه قبل التهمتين الموجهتين إليه. وشدد على أن مونغان سيظل قيد التوقيف إلى حين عرضه أمام المحكمة الثلاثاء المقبل.

وانتشرت الخميس في مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لشخص يبصق على سائق حافلة في العاصمة البريطانية لندن ويوجه شتائم ضد المسلمين. وتظهر المشاهد أن الشخص يصف سائق الحافلة بأنه "إرهابي مسلم" ويبصق في مقصورة السائق، مخاطباً إياه: "أنت إرهابي، انزل من الحافلة"، ثم يصعد إلى الحافلة ويضرب مقصورة السائق.

ويتعرض المسلمون والمؤسسات الإسلامية في بريطانيا لاعتداءات في الآونة الأخيرة وأصبحوا مستهدفين بسبب الأحداث التي أشعلها اليمينيون المتطرفون منذ 29 يوليو/تموز الماضي. وبدأ العنف اليميني المتطرف في بريطانيا بعد هجوم وقع في مدينة ساوثبورت أسفر عن مقتل 3 أطفال وإصابة 10 أشخاص، من بينهم 8 أطفال، ثم اتسعت رقعته إلى أرجاء البلاد.

أعقب ذلك، إعلان رئيس مجلس رؤساء الشرطة الوطنية جافين ستيفنز، توقيف 483 شخصاً منذ 29 يوليو/تموز مثُل 149 منهم أمام المحاكم.