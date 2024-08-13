ووفقاً للتقرير الذي اعتمد على الإيرادات المالية للشركات في تصنيفها فإن خمس شركات تركية كانت ضمن الأفضل عالمياً، بعد ان حققت إيرادات مرتفعة، وشهد العام الماضي دخول أربع شركات تركية في قائمة أفضل 100 شركة عالمية .

وفي حين تصدرت الشركات الأمريكية المراتب الأولى، فإن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في تنافسية الشركات الصاعدة من دول مختلفة كالصين وكوريا الجنوبية وتركيا.

وتشهد الصناعات الدفاعية التركية في السنوات الأخيرة تصاعداً في تنافسيتها في الأسواق الدولية، وذلك يرجع إلى أن أغلب منتجاتها جرى تجريبها في ميدان الحرب ما أكسبها مصداقية دولية، بالإضافة إلى التخفف من الشروط الإمبريالية التي تفرضها الدول الغربية على الدول التي تشتري أسلحتها. وفيما يلي أهم الشركات التركية التي احتواها التقرير:

أولاٌ: شركة "أسيلسان"

من أعلى الشركات التركية تصنيفاً في التقرير، بعد أن قفزت من المركز 47 العام الماضي إلى المركز 42 هذا العام، ووصلت إيراداته إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار. وتعد شركة أسيلسان من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الإلكترونية الدفاعية التي تنتج منظومات الاتصال الحربية وأجهزة الرادار الحديثة والمتطورة وأنظمة الرؤية الليلية.

بالإضافة إلى ذلك تنتج الشركة أنظمة الدفاع الجوي وأجهزة التشويش والتنصت، كما تصنع أنظمة التحكم والقيادة عن بعد للمركبات والطائرات الحربية بجانب أنظمة الذخائر الذكية والموجهة. والشركة تنتج مؤخراً مجالات الأتمتة والمرور والتقنيات الصحية.

ثانياً: شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش"

وارتفع تصنيف الشركة من 58 العام الماضي إلى المركز 50 في العام 2024، وتعد شركة "توساش" من أهم الشركات الدفاعية التركية، ووصلت إيرادات الشركة إلى ما يقرب من 2.6 مليار دولار.

وتتولى الشركة برنامج إنتاج المقاتلة الوطنية من الجيل الخامس، وتصنيع مروحتَي "أتاك" و"غوك باي"، وتصنع توساش أيضاً طائرة التدريب والدعم "حر جيت"، كما تنتج الشركة كلاً من الطائرات المسيّرة "عنقاء" و"أقسونغور".

ثالثاً شركة "روكستان"

تعد من الشركات الدفاعية التركية الرائدة، حققت أكبر قفزة في التصنيف هذا العام، بعد أن ارتفعت من المركز 80 إلى المركز 71، بإيرادات وصلت إلى ما يقرب من مليار وربع دولار.

وتعمل الشركة في مجال إنتاج وتصنيع الصواريخ وتكنولوجيا الصواريخ، وتمكنت في السنوات الأخيرة من تزويد الجيش التركي بعدد من الصواريخ والمقذوفات التي صدّرت جزءاً منها إلى دول أجنبية.

رابعاً شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية

هذه المرة الأولى التي تدخل فيها الشركة إلى قائمة الشركات الـ100 واحتلت الموقع 84، فيما بلغت إيراداتها ما يقرب من مليار دولار.

وتشغّل الشركة عدداً من المصانع الدفاعية التي تنتج الذخائر والبنادق والأسلحة الثقيلة، والقطع التي تدخل في الصناعات الدفاعية، وتحظى ومنتجاتها بسمعة قوية داخل وخارج تركيا.

خامساً شركة أسفات (ASFAT)

وتقدمت الشركة من المركز 100 في العام الماضي إلى المركز 94 العام الحالي، فيما بلغت إيراداتها ما يقرب من 600 مليون دولار.

وتعد شركة أسفات من الشركات التركية الصاعدة التي تأسست لتطوير وتحديث المصانع العسكرية وأحواض السفن، وإنتاج مشاريع تركز على التصدير باستخدام إمكانياتها وقدراتها.