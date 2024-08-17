وقال أردوغان في منشور على منصة إكس، بمناسبة الذكرى السنوية الـ25 لزلزال مرمرة، الذي ضرب ولايات شمال غربي تركيا، في 17 أغسطس/آب 1999، إن حكوماته بنت 3.3 مليون منزل في عموم تركيا، من خلال مشاريع التحول الحضري.

وأوضح أن مشاريع التحول الحضري التي نفذتها حكوماته، أسهمت في توفير منازل آمنة لـ20 مليون مواطن.

وفيما يخص زلزال 6 فبراير/شباط 2023، قال الرئيس التركي إن حكوماته أطلقت مشاريع بناء 300 ألف شقة سكنية في المناطق المنكوبة جنوبي البلاد، لافتاً إلى تسليم 76 ألف شقة سكنية، والعزم على رفع هذا الرقم إلى 200 ألف مسكن بحلول نهاية العام الجاري.

وشدد أردوغان، على بذل قصارى الجهد لجعل المناطق المنكوبة أقوى وأفضل من ذي قبل، ولتطوير مشاريع لتعزيز تأمين المدن ضد الكوارث الطبيعية والزلازل.

وفي 17 أغسطس/آب 1999 شهدت منطقة غولجوك، شمال غربي تركيا، زلزالاً بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر، ووصل تأثيره إلى المناطق المجاورة بما فيها إسطنبول.

الكارثة التي عُرفت أيضاً بـ"زلزال مرمرة الكبير"، خلّفت 18 ألفاً و373 قتيلاً، فضلا ًعن 48 ألفاً و901 جريح، إضافة إلى دمار آلاف المنازل وتشريد السكان، وتشكيل موجات تسونامي في بحر مرمرة بارتفاع مترين ونصف المتر.