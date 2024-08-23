سياسة
3 دقيقة قراءة
كيربي: تقدُّم في مفاوضات غزة وننتظر من الجانبين العمل على التنفيذ
نفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي اليوم الجمعة، ما جرى تداوله بشأن عدم إحراز أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن المحادثات كانت "بنّاءة"، ودعا الجانبين إلى العمل على التنفيذ.
كيربي: تقدُّم في مفاوضات غزة وننتظر من الجانبين العمل على التنفيذ
كيربي: مفاوضات القاهرة كانت بنّاءة / صورة: AFP
23 أغسطس 2024

وقال كيربي: "أجروا مناقشات بنّاءة الليلة الماضية في القاهرة، وستستمر هذه المناقشات اليوم"، مشيراً إلى أن "العملية تتقدم بالفعل بالطريقة التي حددناها في وقت سابق".

وتابع في السياق ذاته: "يوجد مزيد من المحادثات سيجرى خلال عطلة نهاية الأسبوع. والأمر المهم هو أن يأتي الجميع إلى هذه المناقشات وهم يتطلعون إلى إتمامها بالفعل". وأضاف: "التقارير التي تفيد بأن المحادثات على وشك الانهيار ليست دقيقة. لقد تحقق تقدم"، داعياً "الجانبين إلى العمل على التنفيذ".

وحول الرد الإيراني المنتظر على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، قال كيربي إن بلاده تواصل مراقبة إيران ولا تتعامل مع شيء على أنه أمر مسلّم به، مضيفاً أن واشنطن تعتقد أن إيران لا تزال مستعدة لعمل شيء إذا قررت ذلك، حسب تعبيره.

وتجرى حالياً بالعاصمة المصرية القاهرة، جولة مفاوضات جديدة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وكانت جولة مماثلة عقدت في العاصمة القطرية الأسبوع الماضي، لم تحضرها حماس.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المحادثات التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة مساء الخميس "لم تحرز أي تقدم"، فيما تستأنف المفاوضات السبت أو الأحد المقبلين وسط تضاؤل احتمالات نجاحها جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بالتحكم العسكري بمحوري فيلادلفيا على الحدود مع مصر، ونتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us