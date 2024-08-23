وقال كيربي: "أجروا مناقشات بنّاءة الليلة الماضية في القاهرة، وستستمر هذه المناقشات اليوم"، مشيراً إلى أن "العملية تتقدم بالفعل بالطريقة التي حددناها في وقت سابق".

وتابع في السياق ذاته: "يوجد مزيد من المحادثات سيجرى خلال عطلة نهاية الأسبوع. والأمر المهم هو أن يأتي الجميع إلى هذه المناقشات وهم يتطلعون إلى إتمامها بالفعل". وأضاف: "التقارير التي تفيد بأن المحادثات على وشك الانهيار ليست دقيقة. لقد تحقق تقدم"، داعياً "الجانبين إلى العمل على التنفيذ".

وحول الرد الإيراني المنتظر على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، قال كيربي إن بلاده تواصل مراقبة إيران ولا تتعامل مع شيء على أنه أمر مسلّم به، مضيفاً أن واشنطن تعتقد أن إيران لا تزال مستعدة لعمل شيء إذا قررت ذلك، حسب تعبيره.

وتجرى حالياً بالعاصمة المصرية القاهرة، جولة مفاوضات جديدة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وكانت جولة مماثلة عقدت في العاصمة القطرية الأسبوع الماضي، لم تحضرها حماس.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المحادثات التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة مساء الخميس "لم تحرز أي تقدم"، فيما تستأنف المفاوضات السبت أو الأحد المقبلين وسط تضاؤل احتمالات نجاحها جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بالتحكم العسكري بمحوري فيلادلفيا على الحدود مع مصر، ونتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.