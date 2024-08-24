وقالت قوة مهام بحر الصين الجنوبي الفلبينية في بيان، اليوم السبت، إنه جرى إطلاق قنابل مضيئة "بشكل غير مبرر" من منطقة سوبي ريف التي تسيطر عليها الصين، فيما كانت طائرة فلبينية تشارك في دورية.

وأضاف البيان أن الطائرة "واجهت أيضاً مضايقات من مقاتلة صينية في أثناء قيامها برحلة استطلاعية بالقرب من جزر سكاربورو شول يوم 19 أغسطس/آب"، مشددة على أن "مثل هذه الأعمال تقوض السلم والأمن الإقليميين وتزيد تشويه صورة جمهورية الصين الشعبية أمام المجتمع الدولي".

وكانت الطائرة التابعة لمكتب مصايد الأسماك والموارد المائية مكلفة مراقبة واعتراض الصيادين الذين يتعدّون على المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين بالتنسيق مع خفر السواحل.

وتأتي هذه الحوادث في نفس الأسبوع الذي تبادلت فيه مانيلا وبكين اتهامات حول وقوع تصادم بين سفينتين وعن تحركات خطيرة في بحر الصين الجنوبي. كما تأتي بعد أقل من أسبوع من وقوع حادث جوي بين الجيشين الصيني والفلبيني في سكاربورو شول.

وتقول الصين إنها صاحبة السيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريباً، ونشرت أسطولاً من سفن خفر السواحل لحماية ما تعتبره أراضيها. فيما تدحض الفلبين وتايوان وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وبروناي هذه الادعاءات.

وقالت محكمة دولية في عام 2016 إنّ ما تقوله بكين عن السيادة لا أساس له بموجب القانون الدولي، ومنحت انتصاراً تاريخياً للفلبين التي أقامت الدعوى.