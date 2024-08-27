سياسة
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"محاولة لحجب الحقائق".. تركيا تُدين اعتداء إسرائيل على صحفيي TRT بغزة
قالت وزارة الخارجية التركية، أمس الاثنين، إنّ إسرائيل تسعى لحجب الحقائق من خلال اعتداءاتها على صحفيي قناة TRT في غزة، بعد إصابة مصور قناة TRT عربي التركية، محمد الزينين، بشظية في عينه، إضافة إلى إصابة مساعده محمد قرجة، جراء قصف إسرائيلي على خان يونس.
"محاولة لحجب الحقائق".. تركيا تُدين اعتداء إسرائيل على صحفيي TRT بغزة
إصابة مصور قناة TRT عربي التركية في قصف إسرائيلي على خان يونس. / صورة: AA
27 أغسطس 2024

وأفادت الوزارة في منشور على منصة إكس بأن "الهجمات على العاملين في TRT بغزة ما هي إلا محاولات من إسرائيل التي تلطخت أيديها بالدماء لحجب الحقائق".

وأضافت: "نقف مع كل الصحفيين الذين يعملون بكل ما أوتوا من قوة لكشف ظلم إسرائيل أمام العالم، ونرجو السلامة لأسرة TRT وللعاملين في القناة الذين أصيبوا في الهجوم الأخير".

​​بدوره أدان متحدث حزب العدالة والتنمية التركية عمر جليك، الاثنين، بشدةٍ الهجوم الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة الفلسطيني، الذي أدى إلى إصابة مصور قناة TRT عربي التركية، محمد الزينين.

وأوضح جليك، عبر حسابه في منصة إكس، أن كل هجوم للقوات الإسرائيلية سيكون جزءاً من "لائحة الاتهام" ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال: "نُدين بشدةٍ هجوم الجيش الإسرائيلي على خان يونس الذي استهدف أيضاً خيمة صحفيين كان فيها مصور قناة TRTعربي محمد الزينين".

ووجّه جليك تحيته إلى كل العاملين في المجال الصحفي الذين ينقلون للرأي العام العالمي التطورات في فلسطين ويوثقون الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

وأضاف: "وبهذه المناسبة، نرجو السلامة لجميع أسرة TRT، ونرجو الشفاء العاجل لشقيقنا المصور الجريح".

وفي وقت سابق، الاثنين، أصيب مصور قناة TRT عربي التركية، الزينين بشظية في عينه، إضافة إلى إصابة مساعده محمد قرجة وعدد آخر من الصحفيين جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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