وقالت الشركة في بيان، الأحد، إن المسيرة "العنقاء 3" نفذت أول عملية تحليق لها بالذخيرة. ولم يتضمن بيان الشركة معلومات حول مكان التحليق.

وأكد مدير عام الشركة محمد دمير أوغلو، في البيان، أن "العنقاء 3" اجتازت محطة مهمة جديدة في مسيرتها.

ووصف دمير أوغلو "العنقاء 3" بأنها "فخر وطني"، وأنها أظهرت مرة أخرى القوة التي ستمنحها لتركيا في مجال الدفاع.

و"العنقاء 3"، طائرة حربية مسيّرة تمتلك قدرة فائقة على التخفّي عن أجهزة الرادار نظراً لتصميم هيكلها الخالي من ذيول أفقية أو عامودية.

وتستطيع "العنقاء 3" التحليق على ارتفاع 44 ألف قدم، وإجراء مهامها على ارتفاع 40 ألف قدم.

كما تمتلك قدرات هجومية جو-أرض، وجو-جو، ويمكن استخدامها في الحروب الإلكترونية للضغط على منظومات العدو على الأرض.

وبوسع المسيّرة الانخراط في عمليات مشتركة مع مقاتلات F-16، و"حُر جت" التركية المأهولة، فضلاً عن قدرتها على استخدام ذخائر هاتين المقاتلتين أيضاً.