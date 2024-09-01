سياسة
2 دقيقة قراءة
للمرة الأولى.. المسيّرة التركية "العنقاء 3" تحلق بالذخيرة
أعلنت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش)، في بيان اليوم الأحد، أن الطائرة المسيّرة الحربية المحلية "العنقاء 3" حلّقت بذخيرة لأول مرة.
للمرة الأولى.. المسيّرة التركية "العنقاء 3" تحلق بالذخيرة
المسيّرة التركية "العنقاء 3" تحلق بذخيرة لأول مرة / صورة: AA
1 سبتمبر 2024

وقالت الشركة في بيان، الأحد، إن المسيرة "العنقاء 3" نفذت أول عملية تحليق لها بالذخيرة. ولم يتضمن بيان الشركة معلومات حول مكان التحليق.

وأكد مدير عام الشركة محمد دمير أوغلو، في البيان، أن "العنقاء 3" اجتازت محطة مهمة جديدة في مسيرتها.

ووصف دمير أوغلو "العنقاء 3" بأنها "فخر وطني"، وأنها أظهرت مرة أخرى القوة التي ستمنحها لتركيا في مجال الدفاع.

و"العنقاء 3"، طائرة حربية مسيّرة تمتلك قدرة فائقة على التخفّي عن أجهزة الرادار نظراً لتصميم هيكلها الخالي من ذيول أفقية أو عامودية.

وتستطيع "العنقاء 3" التحليق على ارتفاع 44 ألف قدم، وإجراء مهامها على ارتفاع 40 ألف قدم.

كما تمتلك قدرات هجومية جو-أرض، وجو-جو، ويمكن استخدامها في الحروب الإلكترونية للضغط على منظومات العدو على الأرض.

وبوسع المسيّرة الانخراط في عمليات مشتركة مع مقاتلات F-16، و"حُر جت" التركية المأهولة، فضلاً عن قدرتها على استخدام ذخائر هاتين المقاتلتين أيضاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us