سياسة
3 دقيقة قراءة
ضابط في جيش الاحتلال: لولا الدعم الأمريكي لما واصلنا القتال في غزة
نقلت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، عن ضابط بسلاح الجو الإسرائيلي قوله إن جيش الاحتلال "لم يكن بإمكانه أن يحارب في غزة أكثر من بضعة أشهر" دون المساعدات العسكرية التي تلقاها من الولايات المتحدة الأمريكية.
ضابط في جيش الاحتلال: لولا الدعم الأمريكي لما واصلنا القتال في غزة
يعتمد الجيش الإسرائيلي على الذخائر الأمريكية بشكل كبير / صورة: Reuters
3 سبتمبر 2024

وأكد الضابط، الذي رفض الكشف عن هويته: "لولا إمداد الأمريكيين للجيش الإسرائيلي بالأسلحة، وبخاصة سلاح الجو، لكان من الصعب على إسرائيل الاستمرار في حربها لأكثر من بضعة أشهر".

وتابع الضابط، وفق هآرتس: "يعكف سلاح الجو (الإسرائيلي) على صياغة توصية لزيادة إنتاج القنابل والصواريخ والذخائر الأخرى في الداخل، في محاولة لتقليص اعتماده على الدول الأخرى، وبخاصة الولايات المتحدة".

وحسب الصحيفة: "سيستغرق تنفيذ مثل هذا التغيير بضع سنوات وعشرات المليارات الإضافية من الشواكل في التمويل، لأن معظم معدات سلاح الجو في الحرب حتى الآن جرى شراؤها من شركات أمريكية عبر المساعدات العسكرية الأمريكية".

وقالت هآرتس: "إذا جرى تمرير التوصيات، فإن صناعة الدفاع الإسرائيلية ستزيد بشكل كبير قدرتها التصنيعية وستُضطر إلى توظيف مزيد من العمال، معظمهم في الهندسة وغيرها من المجالات التقنية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "بموافقة الكونغرس، أرسلت إدارة بايدن مساعدات عسكرية طارئة غير مسبوقة بقيمة 14 مليار دولار، بالإضافة إلى المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية المنتظمة، البالغة 3.8 مليار دولار".

وتابعت: "كما أرسلت واشنطن 500 مليون دولار أخرى لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية: القبة الحديدية، وسهم، ومقلاع داوود".

ورأت هآرتس أن "الرغبة في تقليل اعتماد إسرائيل على المورّدين الخارجيين أمرٌ مفهوم أكثر في ظل تأخيرات إدارة بايدن عندما يتعلق الأمر بالذخائر الخاصة".

من جهة ثانية، نقلت الصحيفة عن الضابط قوله إنه "لم يرغب في إيجاد أعذار لما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى لو لم يكن سلاح الجو مسؤولاً عن معظم أوجه القصور".

وقال الضابط: "في الدفاع عن الحدود، كان سلاح الجو تابعاً للقيادة الجنوبية، ومع ذلك فمن الواضح لنا أن المفاجأة كانت جوهرية وشاملة مقارنة بالسيناريو المرجعي، الذي ذكر أنه في أسوأ الأحوال قد تقع غارة لعشرات المسلحين في موقعَين أو ثلاثة".

ووفق الصحيفة فقد "أُطلق على مثل هذا السيناريو الاسم الرمزي (الفارس الفلسطيني)، وفي الممارسة العملية اخترق ما بين 3500 و4000 عضو من قوة النخبة التابعة لحماس السياج الحدودي والحاجز تحت الأرض في 72 موقعاً".

ومنذ أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تُوجَّه انتقادات لاذعة لقادة إسرائيل السياسيين والعسكريين، إضافة إلى أجهزة الأمن، لفشلهم جميعاً في التنبؤ بالهجوم ومنعه، وفي تأخر التعامل معه لدى وقوعه والفشل في منع أسر إسرائيليين ونقلهم إلى غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ التاريخ ذاته حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us