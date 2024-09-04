سياسة
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في التكنولوجيا والصحة والطاقة.. توقيع 17 اتفاقية تعاون بين تركيا ومصر
وقّعت تركيا ومصر 17 اتفاقية، اليوم الأربعاء، بحضور رئيسي البلدين رجب طيب أردوغان، وعبد الفتاح السيسي الذي بدأ زيارة رسمية للبلاد في وقت سابق اليوم.
في التكنولوجيا والصحة والطاقة.. توقيع 17 اتفاقية تعاون بين تركيا ومصر
الرئيسان التركي والمصري يوقّعان الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين / صورة: AA
4 سبتمبر 2024

وترأس أردوغان والسيسي الاجتماع رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، تلاه مراسم توقيع الاتفاقيات.

وتضمنت الاتفاقيات، مذكرة تفاهم بشأن تطوير المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واتفاقية تخصيص أرض بشأن تطوير المنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وجرى توقيع مذكرات تفاهم في كلّ من مجال سياسة المنافسة، والتعاون في مجال التعليم العالي، والسكك الحديدية، والطيران المدني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعاون العلمي والاقتصادي والفني في مجال الزراعة.

كما شملت مذكرات تفاهم حول التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية، ومجال دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجال السياحة والثقافة، والمواضيع المالية والاقتصادية، والطاقة، ومجال العمل والتوظيف، وحماية البيئة، والتطوير العمراني، فضلاً عن مذكرة بين وزارة الخارجية التركية، ونظيرتها المصرية.

ووقّع الرئيسان أردوغان والسيسي الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومصر.

ووصل الرئيس المصري إلى العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، في زيارة رسمية، تلبيةً لدعوة من نظيره التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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