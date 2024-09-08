وقالت هيئة المعابر الإسرائيلية في بيان: "تقرر بتوجيه من الأجهزة الأمنية وقف نشاط معابر إسحاق رابين الحدودي (وادي عربة) البري بالقرب من إيلات، واللنبي (جسر الملك حسين) ونهر الأردن (جسر الشيخ حسين) بالقرب من بيت شان في الوقت الحاضر".

وأضافت، وفق ما نقلت عنها القناة 12 الإسرائيلية الخاصة: "ننصح الركاب بتحديث معلوماتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة قبل الوصول إلى المعابر المذكورة".

من جانبه أعلنت الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية (تتبع وزارة الداخلية) العقيد عامر السرطاوي في بيان إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة السفر إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر.

ودعا السرطاوي مستخدمي الجسر إلى "التقيّد ومتابعة وسائل الإعلام حول أي تغير في حركة السفر والتي سيعلن عنها أولاً بأول"، فيما ذكر تليفزيون فلسطين (رسمي) أن "الاحتلال أغلق معبر الكرامة في كلا الاتجاهين"، ويقصد به معبر اللنبي.

"رد طبيعي"

واعتبرت حركة حماس عملية إطلاق النار التي وقعت عند معبر اللنبي "رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني". وقالت في بيان إنّ "العملية البطولية التي نفذها نشمي من نشامى الأردن، رد طبيعي على المحرقة التي ينفذها العدو الصهيوني النازي بحق أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية المحتلة ومخططاته في التهجير وتهويد المسجد الأقصى".

وأضاف البيان أن "عملية معبر الكرامة هي تأكيد لرفض الشعوب العربية للاحتلال وجرائمه، وأطماعه في فلسطين والأردن، ووقوفها بقوة مع شعبنا ومقاومته الباسلة دفاعًا عن القدس والأقصى".

ونعت حماس منفذ العملية ودعت "الأمة العربية والإسلامية إلى الانتفاض رفضاً للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".

وتابعت: "غزة التي تدافع عن الأمة في وجه الصهاينة، وتخوض معركة قاسية شارفت على العام، تستنفر الأمة وكل أحرار العالم ليهبّوا في وجه الاحتلال دعماً لغزة والقدس والضفة ودفاعاً عن كرامة أمتنا وأمنها القومي".

وقُتل 3 إسرائيليين عقب إصابتهم بجروح خطيرة إثر عملية إطلاق نار، صباح الأحد، على الجسر الرابط بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، وفق إعلام عبري.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان نشره على منصة إكس: "قبل وقت وجيز، وصل إرهابي عبر الأردن على متن شاحنة باتجاه معبر اللنبي، وترجل من الشاحنة وأطلق النار على القوات التي تحرس المعبر"، مشيراً إلى أن منفذ الحادث قُتل.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بثلاثة معابر حدودية هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي) وجسر الملك حسين (اللنبي) ووادي عربة (إسحاق رابين).

وأغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الطرق المؤدية إلى مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية والقريبة من المعبر، ونصب حواجز جديدة عليها، كما احتجز عمالاً وسائقين في المعبر، دون معرفة هوياتهم.

وتوقفت الحركة على معبر الكرامة، الجسر المؤدي من الضفة الغربية إلى الأردن وبالعكس، دون تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله، وفق ما ذكرته إدارة المعابر والحدود الفلسطينية في بيان مقتضب.