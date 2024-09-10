سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد إغلاقه يومين.. إسرائيل تعيد فتح معبر اللنبي أمام المسافرين دون البضائع
أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح معبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن بعد إغلاقه يومين منذ الأحد، بعد مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار نفذها سائق أردني يدعى ماهر جازي، من محافظة معان جنوب المملكة.
بعد إغلاقه يومين.. إسرائيل تعيد فتح معبر اللنبي أمام المسافرين دون البضائع
إسرائيل تعيد فتح معبر اللنبي أمام المسافرين دون البضائع / صورة: AA
10 سبتمبر 2024

ويطلق على الجانب الذي وقعت فيه العملية "معبر اللنبي" وفق التسمية الإسرائيلية، وهو يتوسط المعبر الحدودي الواقع على الجانب الأردني، المسمى جسر الملك حسين، والجانب الفلسطيني المسمى معبر الكرامة.

ومساء الاثنين، أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، فتح معبر جسر الملك حسين الحدودي مع الضفة الغربية المحتلة أمام حركة السفر.

وقال متحدث المديرية (تتبع وزارة الداخلية) العقيد عامر السرطاوي، في بيان: "سيُفتح جسر الملك حسين غداً الثلاثاء أمام حركة السفر عند الساعة الثامنة صباحاً (5:00 ت.غ)، مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن".

وهذا هو القرار الأردني الرابع بعد حادثة المعبر، إذ أُعلن إغلاقه بعدها بساعات، وفي مساء اليوم نفسه تقرر فتحه الاثنين، لكن قرار استمرار الإغلاق اتُّخذ مرة أخرى صباح الاثنين.

وصباح الأحد، قُتل 3 إسرائيليين متأثرين بإصابتهم بجروح خطيرة إثر عملية إطلاق نار في معبر اللنبي، وفق إعلام عبري.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره بحسابه على منصة إكس، حينها: "وصل إرهابي عبر الأردن على متن شاحنة باتجاه معبر اللنبي، وترجّل من الشاحنة وأطلق النار على القوات التي تحرس المعبر".

وأضاف بيان الجيش: "قوات الأمن قضت على الإرهابي، كما قُتل عدد من المدنيين الإسرائيليين الذين أصيبوا نتيجة الهجوم".

بالمقابل، لم تتطرق الداخلية الأردنية إلى الدوافع خلف إطلاق النار، لكنه يأتي في وقت تشن فيه إسرائيل -بدعم أمريكي- حرباً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us