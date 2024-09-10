سياسة
3 دقيقة قراءة
تزن 2000 رطل.. ما مواصفات قنبلة MK-84 التي قصف بها الاحتلال المواصي؟
نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، مجزرة جديدة بحق النازحين في مخيم المواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 40 فلسطينياً وإصابة العشرات، جراء غارة جوية استخدم فيها قنابل من طراز MK-84 الأمريكية.. فما مواصفاتها؟
تزن 2000 رطل.. ما مواصفات قنبلة MK-84 التي قصف بها الاحتلال المواصي؟
  تدمير هائل أحدثته قنابل MK-84 التي ألقاها جيش الاحتلال على منطقة المواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزة   / صورة: AFP
10 سبتمبر 2024

رغم إعلان الاحتلال سابقاً المواصي "منطقة إنسانية آمنة" إلا أنه استهدف في هجوم مخيماً يؤوي نازحين بالمنطقة، عبر إلقاء 3 قنابل من طراز MK-84، ما أدى إلى حدوث حفر يصل عمقها إلى 9 أمتار، حسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

وقنبلة MK-84 الأمريكية متعددة الأغراض تزن 2000 رطل وتشتهر بقوتها التدميرية. واستخدمت الولايات المتحدة هذه القنبلة لأول مرة في أثناء حرب فيتنام، إذ تحتوي على أكثر من 400 كيلوغرام من المتفجرات وتُحدث موجة ضغط تفوق سرعة الصوت عند تفجيرها.

ووفق الأمم المتحدة، فإن انفجار هذه القنبلة يؤدي إلى تمزق في الرئتين والأطراف وتفجير تجاويف الجيوب الأنفية، وقد تؤدي موجة الضغط القوية التي تُحدثها إلى انهيار مبانٍ وتتسبب في إصابات مميتة في دائرةٍ نصف قطرها 350 متراً.

مواصفات قاتلة

وعلى الرغم من قوتها القاتلة والأضرار التي يمكن أن تسببها في المناطق المأهولة بالسكان، فقد ألقت الولايات المتحدة هذه القنبلة في أثناء عملياتها العسكرية في العراق وأفغانستان.

ولم تكن المرة الأولى التي استخدم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل MK-84 في المناطق المدنية، ففي عام 2021، وخلال الهجوم الذي استمر 11 يوماً على غزة، عُثر على بقايا من تلك القنابل في مواقع الغارات الجوية البالغ عددها 2750 التي نفَّذتها القوات الإسرائيلية، وفقاً لفريق التخلص من الذخائر المتفجرة التابع لوزارة الداخلية في غزة.

كانت لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في حرب غزة عام 2014 قد حذرت بشكل خاص من استخدام قنابل MK-84 في المناطق المأهولة بالسكان، محذرةً من أن مثل هذه الضربات قد تشكل هجمات عشوائية وتنتهك القانون الدولي.

ورغم هذه التحذيرات، واصلت إسرائيل استخدام تلك القنابل في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، رغم أن القوات الجوية الإسرائيلية تمتلك قنابل أكثر حداثة مصمَّمة لتقليل الخسائر بين المدنيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us