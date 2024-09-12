حديث بري جاء خلال لقائه في العاصمة بيروت، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووفداً مرافقاً له، وفق بيان لمكتب بري الإعلامي.

وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء، الذي استمر نحو ساعة، "عرض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، على ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على قطاع غزة ولبنان وتداعياته الأمنية والسياسية على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

وأثنى بري على "مواقف بوريل الإنسانية المؤشرة إلى الحق والحقيقة من مجريات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، الذي يتواصل منذ نحو عام"، وشدد على أن "لبنان لا يريد الحرب (مع إسرائيل)، ولكنه له الحق وقادر على الدفاع عن نفسه"، وفق البيان.

وخاطب بري الموفد الأوروبي بالقول: "لقد شهدتم بأنفسكم الغطرسة والعدوانية الإسرائيلية على لبنان في أثناء زيارتكم لقوات (الأمم المتحدة لحفظ السلام) اليونيفيل في (بلدة) الناقورة جنوبي لبنان".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

وللمطالبة بإنهاء هذه الحرب، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل؛ أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.