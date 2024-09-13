سياسة
2 دقيقة قراءة
ميانمار.. مقتل 19 شخصاً ونزوح الآلاف بسبب فيضانات الإعصار ياغي
قالت خدمة الإطفاء الوطنية في ميانمار، اليوم الجمعة، إنه ما لا يقل عن 19 شخصاً لقوا حتفهم بعد أن تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات في العاصمة نايبيداو والمناطق المحيطة بها، ونقل رجال الإنقاذ بعضاً من النازحين الذين بلغ عددهم 3600 إلى مناطق آمنة.
ميانمار.. مقتل 19 شخصاً ونزوح الآلاف بسبب فيضانات الإعصار ياغي
مياه الفيضانات العالية في قرية سين ثاي في بينمانا، في منطقة نايبيداو في ميانمار بعد هطل أمطار غزيرة / صورة: AFP
13 سبتمبر 2024

وتسببت موجة من الطقس السيئ الناجم عن الإعصار ياغي، الذي يعد أقوى عاصفة تضرب آسيا هذا العام، في مقتل أكثر من 230 شخصاً في فيتنام وتايلاند، كما غمرت فيضانات ناجمة عن الأنهار التي فاضت مياهها عن ضفافها، مدناً في كلا البلدين.

وبحسب تحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجرته وحدة إدارة المعلومات في ميانمار المدعومة من الأمم المتحدة، غمرت المياه نحو 162 كيلومتراً مربعاً من المنطقة المحيطة بالعاصمة نايبيداو أمس الخميس.

ووفقاً للتحليل، بدا أن 366 كيلومتراً مربعاً أخرى حول ماندلاي، ثاني أكبر مدن ميانمار، غمرتها المياه أيضاً.

ويحتاج نحو ثلث سكان ميانمار البالغ عددهم 55 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية، لكن وكالات إغاثة عديدة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا تستطيع العمل في الكثير من المناطق بسبب القيود التي تعوق وصولها والمخاطر الأمنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us