سياسة
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قتلى في قصف روسي بمناطق متفرقة بأوكرانيا.. وكييف تعلن إسقاط 10 مسيّرات
قال مسؤولون أوكرانيون إنّ 7 أشخاص على الأقل قُتلوا في 4 هجمات روسية على جنوب وشرق وجنوب شرق أوكرانيا أمس السبت، فيما أعلنت الدفاعات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد إسقاط 10 طائرات مسيّرة وصاروخ.
قتلى في قصف روسي بمناطق متفرقة بأوكرانيا.. وكييف تعلن إسقاط 10 مسيّرات
مدّعٍ عامّ في جرائم الحرب في موقع هجوم بطائرة دون طيار روسية في مدينة لفيف الأوكرانية في 19 يونيو/حزيران 2024. / صورة: Reuters
15 سبتمبر 2024

وقال حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية إيفان فيدوروف إنّ قذائف روسية سقطت على منشأة زراعية في بلدة هوليابولي، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وأضاف فيدوروف في منشور على تطبيق تليغرام: "كل القتلى من موظفي المنشأة"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وذكر حاكم منطقة أوديسا، أوليه كيبر، في منشور على تليغرام، أن هجوماً صاروخياً على ضواحي المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود أسفر عن مقتل رجل وامرأة وإصابة امرأة تبلغ من العمر 65 عاماً، مشيراً إلى أن القوات الروسية استخدمت رؤوسا حربية عنقودية محظورة.

وقال حاكم منطقة خيرسون أوليكساندر بروكودين إن شخصاً آخر قُتل في قصف على المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا. وكتب بروكودين على تليغرام: "رجل يبلغ من العمر 60 عاماً أصيب بجروح خطيرة بعد ظهر اليوم تُوفي في المستشفى".

من جهة أخرى قال حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف إنّ روسيا قصفت بلدة بيسكي رادكيفسكي باستخدام منظومة إطلاق الصواريخ تورنادو-إس، مضيفاً أنه جرى انتشال جثة امرأة تبلغ من العمر 72 عاماً من بين الأنقاض، بالإضافة إلى نقل رجل وامرأة إلى المستشفى.

إسقاط 10 طائرات مسيّرة وصاروخ

قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد إنّ وحدات الدفاع الجوي دمرت 10 من أصل 14 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية مستهدفة أراضيها.

وأضافت عبر تطبيق تليغرام أن روسيا أطلقت أيضاً صاروخين باليستيين من طراز إسكندر إم وصاروخاً موجهاً من طراز كيه إتش-59 مستهدفة منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا.

وأشارت القوات الجوية إلى أن الصاروخ الموجَّه جرى تدميره لكنها لم تفصح عن مصير الصاروخين من طراز إسكندر وما إذا كان الهجوم قد أسفر عن أضرار.

وكانت موسكو توعدت أمس بردّ عسكري حال السماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بصواريخ غربية، وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: "الأعداء في واشنطن ولندن والأماكن الأخرى يقللون من مستوى خطورة اللعبة التي بدؤوها".

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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