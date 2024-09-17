ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزارة الخارجية أنه جرى تسليم جثمان الجازي من الجانب الإسرائيلي، ليُدفن في المملكة بعد تسليمه لذويه.

وقال الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة إن "الخارجية الأردنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة، تواصل جهودها للإفراج عن المواطنين الأردنيين مصلح العودات وحسين النعيمات المحتجزين جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق اليوم، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت إلى الأردن جثمان ماهر الجازي، كما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن قرار إعادة الجثمان إلى المملكة جاء بعد "ضغوط كبيرة" من الأردنيين، ومن أجل "الحفاظ على جودة العلاقات الأمنية" بين الجانبين.

وطوال الأيام الماضية، شهدت العاصمة عمّان ومدن أخرى بالأردن مظاهرات حاشدة للمطالبة باستعادة جثمان الجازي، بعد أن احتجزته سلطات الاحتلال عقب استشهاده.

وأطلق الجازي، وهو عسكري أردني متقاعد، النار على حراس معبر الملك حسين (اللنبي وفق التسمية الإسرائيلية) الحدودي، في أثناء مرور شاحنته، ما أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين.