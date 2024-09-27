سياسة
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الأمم المتحدة تشيد بدور تركيا الرائد في مبادرة "صفر نفايات"
أفادت عضوة المجلس الاستشاري للأمم المتحدة لـ"صفر نفايات"، لارا فان دروتن اليوم الجمعة، بأن جهود أنقرة في مشاريع المبادرة، يمكن أن تشكل قدوة يُحتذى بها، مشيدة بدور تركيا الرائد في توجيه حركة "صفر نفايات" العالمية.
الأمم المتحدة تشيد بدور تركيا الرائد في مبادرة "صفر نفايات"
الأمم المتحدة تشيد بدور تركيا الرائد في مبادرة "صفر نفايات" / صورة: أرشيف AA
27 سبتمبر 2024

وقالت فان دروتن، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن مشاريع "صفر نفايات" التركي والمبادرات مثل "وقف صفر نفايات" نموذج يُقتدى به عالمياً في كيفية تحقيق التقدم في هذا المجال، مضيفة أنها "تأمل أن تنظر الدول الأخرى إلى تركيا وتستلهم من نجاحاتها".

وأشادت فان دروتن، وهي مؤسِسة شركة "مُحوِّلات النفايات" في هولندا، بأهمية الجهود التي تبذلها أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، في مشاريع مبادرة صفر نفايات على مستوى البلاد.

وأطلقت وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ التركية، تحت رعاية السيدة الأولى أمينة أردوغان مشروع "صفر نفايات"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2017.

واكتسب المشروع مزيداً من الاعتراف الدولي وتلقى دعماً من الأمم المتحدة، إذ أُعلِن تاريخ 30 مارس/آذار من كل عام يوماً عالمياً لـ"صفر نفايات".

كما قدم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عرضاً مكتوباً للسيدة أمينة أردوغان، لترؤّس المجلس الاستشاري الأممي للمشروع، ووافقت عليه عقيلة الرئيس التركي.

وفي يوليو/تموز 2023، عقد المجلس اجتماعه الأول عبر الإنترنت، بهدف نشر أفضل الممارسات وقصص النجاح في مجال التخلص من النفايات وزيادة الوعي في جميع أنحاء العالم.

مصدر:TRT عربي
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