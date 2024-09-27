وقالت فان دروتن، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن مشاريع "صفر نفايات" التركي والمبادرات مثل "وقف صفر نفايات" نموذج يُقتدى به عالمياً في كيفية تحقيق التقدم في هذا المجال، مضيفة أنها "تأمل أن تنظر الدول الأخرى إلى تركيا وتستلهم من نجاحاتها".

وأشادت فان دروتن، وهي مؤسِسة شركة "مُحوِّلات النفايات" في هولندا، بأهمية الجهود التي تبذلها أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، في مشاريع مبادرة صفر نفايات على مستوى البلاد.

وأطلقت وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ التركية، تحت رعاية السيدة الأولى أمينة أردوغان مشروع "صفر نفايات"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2017.

واكتسب المشروع مزيداً من الاعتراف الدولي وتلقى دعماً من الأمم المتحدة، إذ أُعلِن تاريخ 30 مارس/آذار من كل عام يوماً عالمياً لـ"صفر نفايات".

كما قدم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عرضاً مكتوباً للسيدة أمينة أردوغان، لترؤّس المجلس الاستشاري الأممي للمشروع، ووافقت عليه عقيلة الرئيس التركي.

وفي يوليو/تموز 2023، عقد المجلس اجتماعه الأول عبر الإنترنت، بهدف نشر أفضل الممارسات وقصص النجاح في مجال التخلص من النفايات وزيادة الوعي في جميع أنحاء العالم.