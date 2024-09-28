سياسة
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استعداداً لتصاعد التوتر بالضفة.. جيش الاحتلال يعلن تجنيد 3 كتائب احتياط
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت تجنيد 3 كتائب احتياط بالمنطقة الوسطى، وسط مخاوف من تصاعد التوتر بالضفة الغربية المحتلة، تزامناً مع اقتراب فترة الأعياد اليهودية واستمرار الحرب المدمرة التي يشنها على قطاع غزة.
استعداداً لتصاعد التوتر بالضفة.. جيش الاحتلال يعلن تجنيد 3 كتائب احتياط
قوات الاحتلال خلال اقتحام مناطق بالضفة الغربية / صورة: AA
28 سبتمبر 2024

وقال الجيش في بيان عبر منصة "إكس": "استناداً إلى تقييم الأوضاع، تقرر تجنيد ثلاث كتائب احتياط لمهام عملياتية وتعزيز الدفاع في قيادة المنطقة الوسطى".

ووفق الهيكل التنظيمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يتراوح عدد الجنود في الكتيبة عادة بين 650 و1000 جندي، وذلك حسب نوع الكتيبة، ودورها العملياتي.

من جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن قرار تجنيد الاحتياط يأتي على خلفية مخاوف من تصاعد التوتر في الضفة الغربية تزامناً مع اقتراب الأعياد اليهودية.

وتبدأ فترة الأعياد اليهودية في 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل مع حلول عيد رأس السنة العبرية، وتستمر حتى 25 ديسمبر/كانون الأول.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسع جيش الاحتلال عملياته في الضفة، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم ما أدى إلى استشهاد 716 فلسطينياً، وإصابة نحو 5 آلاف و750 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و900، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل حرباً مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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