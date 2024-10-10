سياسة
4 دقيقة قراءة
الدفاع التركية: لا توجد موجة لجوء من لبنان وجاهزون لإجلاء المزيد عند الحاجة
أكدت مصادر بوزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أنه لا توجد موجة لجوء كبيرة من لبنان إثر العدوان الإسرائيلي عليه، مبدية جاهزية مؤسسات الدولة لإجراء عمليات إجلاء جديدة إذا اقتضت الحاجة.
الدفاع التركية: لا توجد موجة لجوء من لبنان وجاهزون لإجلاء المزيد عند الحاجة
مصادر بوزارة الدفاع التركية: لا موجة لجوء كبيرة من لبنان وجاهزون لإجلاء مزيد عند الضرورة   / صورة: AA
10 أكتوبر 2024

وقالت مصادر الوزارة رداً على أسئلة حول ما إذا كانت هناك موجة جديدة من الهجرة إلى تركيا بعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان، إن بعض المواطنين اللبنانيين هاجروا مع تدهور الوضع الإنساني في لبنان بعد الهجمات الإسرائيلية، "لكن لم تصل أي مجموعة كبيرة إلى الحدود حتى الآن".

وأضافت أن العمليات التي أجرتها الوزارة في سوريا لها غرضان؛ الأول هو القضاء على الإرهاب من مصدره، والثاني هو منع موجة الهجرة التي قد تتجه نحو البلاد، موضحة أنه "في هذا السياق، اتخذنا إجراءات لمنع وصولهم إلى حدودنا في المناطق الخاضعة لسيطرتنا".

وقالت مصادر الوزارة رداً على تساؤلات حول ما إذا كانت هناك خطة إجلاء جديدة للبنان غير إجلاء اليوم الخميس إن "القضية الرئيسية في التخطيط لعمليات الإجلاء هي الطلب".

وتابعت: "نعمل اليوم على إجلاء مواطنينا من خلال تنفيذ أول عملية إجلاء لنا. يجري التخطيط لعمليات الإجلاء وفقاً للطلب الوارد. إذا لزم الأمر، سنستمر فيها بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات العامة الأخرى". وأضافت: "سفننا وطائراتنا جاهزة لأي عمليات إجلاء جديدة".

على صعيد منفصل، قالت المصادر رداً على تساؤلات حول ما ورد في الصحافة الألمانية عن الموافقة على بيع بعض الذخائر، إن تركيا تؤكد أنه "ليس من الصواب أن يفرض الحلفاء قيوداً أو عقوبات على بعضهم بعضاً، وأن ذلك يتعارض مع روح التحالف".

وذكرت أنه "نتوقع أن يتخذ حلفاؤنا قرارات تتماشى مع روح التحالف والمنظور الأمني ​​المشترك وإزالة كل القيود الضمنية أو الصريحة"، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع التركية لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بشأن الأخبار المعنية.

وبخصوص شراء طائرات يوروفايتر، بيّنت المصادر أن "الدراسات الفنية لشراء طائرة يوروفايتر تايفون مستمرة، لكن كما هو معلوم لدينا طلب لشراء ما مجموعه 40 طائرة من هذه الطائرات، 20 منها ستكون متاحة في المرحلة الأولى"، مضيفة: "نتوقع تطورات إيجابية في هذا الصدد أيضاً".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اكتمال عمليات إجلاء المواطنين الأتراك من لبنان، مؤكداً مواصلة مدّ يد العون إلى شعوب المنطقة في مواجهة الأزمة الإنسانية التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي.

وقال فيدان في منشور عبر منصة إكس: "سفننا التي أجلت مواطنينا من لبنان، وحملت مساعدات إنسانية للشعب اللبناني الشقيق وفقاً لتعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان، تحرّكت من بيروت متّجهة نحو مرسين (جنوبي تركيا)".

في غضون ذلك، أفادت تقارير صحفية أن ألمانيا وافقت على تصدير أسلحة ثقيلة إلى تركيا، وهي الصفقة الأولى من نوعها منذ سنوات، وذلك بعد موافقة المجلس الفيدرالي الأمني في برلين على صفقة أسلحة مع أنقرة بقيمة 368 مليون دولار.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، لتشمل جلّ مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة، كما بدأت توغلاً برياً في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وأسفرت تلك الغارات حتى مساء الأربعاء، عن 1323 قتيلاً و3698 جريحاً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من 1.2 مليون نازح.

ويرد "حزب الله" يومياً بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us