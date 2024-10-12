وأوضح متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كتشلي في بيان أنه "بدلاً من تكرار مثل هذه التصرفات مسبقة الحكم، فإن دعم السياسات التركية التي تركز على وحدة الأراضي السورية ووحدتها السياسية، سيساهم في استقرار المنطقة".

يذكر أن الولايات المتحدة تفرض منذ عام 2019 عقوبات على العديد من مؤيدي النظام السوري بموجب المرسوم الرئاسي رقم 13894، الذي جرى تمديده.

وتستهدف العقوبات المؤسسات والأفراد الذين يمنعون التوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا، أو يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان، أو يدعمون النظام القائم.