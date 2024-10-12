سياسة
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"لا يتوافق مع الحقائق".. تركيا تندد بتمديد العقوبات الأمريكية على سوريا
اعتبرت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، أن تمديد الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام إضافي "لا يتوافق مع الحقائق على الأرض".
"لا يتوافق مع الحقائق".. تركيا تندد بتمديد العقوبات الأمريكية على سوريا
تركيا تدعو لدعم سياساتها الرامية إلى وحدة الأراضي السورية / صورة: TRT عربي
12 أكتوبر 2024

وأوضح متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كتشلي في بيان أنه "بدلاً من تكرار مثل هذه التصرفات مسبقة الحكم، فإن دعم السياسات التركية التي تركز على وحدة الأراضي السورية ووحدتها السياسية، سيساهم في استقرار المنطقة".

يذكر أن الولايات المتحدة تفرض منذ عام 2019 عقوبات على العديد من مؤيدي النظام السوري بموجب المرسوم الرئاسي رقم 13894، الذي جرى تمديده.

وتستهدف العقوبات المؤسسات والأفراد الذين يمنعون التوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا، أو يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان، أو يدعمون النظام القائم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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