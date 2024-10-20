سياسة
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للمرة الأولى.. جيش الاحتلال يعلن مقتل "قائد لواء" بعبوة ناسفة في غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مقتل "قائد لواء" برتبة عقيد في شمال غزة، وهو الإعلان الأول من نوعه لضابط بهذه الرتبة، منذ بدء المعارك البرية في القطاع يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
للمرة الأولى.. جيش الاحتلال يعلن مقتل "قائد لواء" بعبوة ناسفة في غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن للمرة الأولى مقتل قائد لواء برتبة عقيد خلال المعارك البرية بغزة / صورة: إعلام عبري
20 أكتوبر 2024

وأقرّ جيش الاحتلال في بيان مقتضب بـ"مقتل العقيد إحسان دقسة (41 عاماً)، خلال إحدى المعارك المندلعة في شمال قطاع غزة، وهو قائد لواء 401 في الجيش".

وهذا أول قائد لواء برتبة عقيد يعلن جيش الاحتلال مقتله في معارك قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/نشرين الأول 2023.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة) أن العقيد "دقسة" قُتل جراء تفجير دبابة بعبوة ناسفة في معارك جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ جيش الاحتلال عمليات قصف دموي غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة في شمال قطاع غزة.

واليوم التالي، أعلن بدء اجتياح لهذه المناطق بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل على تهجير المواطنين واحتلال المنطقة عبر القصف والتجويع والحصار المشدد.

وبمقتل العقيد "دقسة" برتفع عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 749، فيما أصيب 4 آلاف و995، في غزة والضفة الغربية المحتلة وشمال البلاد (مع "حزب الله" بجنوب لبنان)، حسب معطيات جيش الاحتلال الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره.

فيما أسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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