سياسة
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وزير الداخلية التركي: تحييد منفذي الهجوم الإرهابي في أنقرة
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، تحييد إرهابيين اثنين نفذا هجوماً على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في العاصمة أنقرة.
وزير الداخلية التركي: تحييد منفذي الهجوم الإرهابي في أنقرة
استهداف منشآت الصناعات الجوية التركية في هجوم إرهابي في أنقرة / صورة: AA
23 أكتوبر 2024

وقال يرلي قايا في منشور عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء، إنه جرى تحييد ارهابيين اثنين في الهجوم الإرهابي على مرافق شركة توساش في منطقة قهرمان قازان بأنقرة، وأشار إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء الهجوم الإرهابي.

وأدان يرلي قايا الهجوم الشنيع، مؤكداً أن بلاده ستواصل كفاحها بكل حزم وتصميم حتى تحييد آخر إرهابي، وطلب من المواطنين أن يأخذوا بعين الاعتبار تصريحات المصادر الرسمية فقط، وترحم على أرواح الشهداء وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن يرلي قايا وقوع هجوم إرهابي استهدف شركة "توساش"، ما أدى إلى وقوع شهداء ومصابين جراء الهجوم الإرهابي.

وعقب الهجوم، سُمعت انفجارات وطلقات نارية في منشآت الشركة، وجرى إرسال قوات الأمن ورجال الإطفاء والفرق الطبية إلى المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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