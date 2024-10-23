وقال يرلي قايا في منشور عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء، إنه جرى تحييد ارهابيين اثنين في الهجوم الإرهابي على مرافق شركة توساش في منطقة قهرمان قازان بأنقرة، وأشار إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء الهجوم الإرهابي.

وأدان يرلي قايا الهجوم الشنيع، مؤكداً أن بلاده ستواصل كفاحها بكل حزم وتصميم حتى تحييد آخر إرهابي، وطلب من المواطنين أن يأخذوا بعين الاعتبار تصريحات المصادر الرسمية فقط، وترحم على أرواح الشهداء وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن يرلي قايا وقوع هجوم إرهابي استهدف شركة "توساش"، ما أدى إلى وقوع شهداء ومصابين جراء الهجوم الإرهابي.

وعقب الهجوم، سُمعت انفجارات وطلقات نارية في منشآت الشركة، وجرى إرسال قوات الأمن ورجال الإطفاء والفرق الطبية إلى المنطقة.