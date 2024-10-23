أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة "توساش" في العاصمة أنقرة، معرباً عن تعازيه لذوي الضحايا.

وقال بوتين خلال لقاء عقده مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة مجموعة "بريكس" المنعقدة بمدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية: "أود أن أعرب عن تعازيّ بشأن الهجوم الإرهابي"، مؤكداً أن بلاده تدين جميع أشكال الإرهاب مهما كانت دوافعه.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن أردوغان استشهاد 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة "توساش" في أنقرة.

وقال أردوغان خلال اللقاء مع بوتين: "أدين هذا الهجوم الإرهابي الشنيع وأتمنى من الله الرحمة لأرواح شهدائنا".

وقبل ذلك، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، تحييد إرهابيين اثنين نفذا هجوماً على شركة "توساش" في أنقرة.

ونفذ مجهولون هجوماً مسلحاً على حرم مجمّع "توساش" في قهرمان قازان بأنقرة عند الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي.

وأدان الأردن الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة "توساش" بقضاء قهرمان قازان. وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان إنها تدين "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات".

وأكدت الوزارة تضامن بلادها "ووقوفها مع الجمهورية التركية الشقيقة في هذا الحادث الأليم".

وشددت على "رفض واستنكار الأردن لجميع أشكال العنف والإرهاب، وخاصة التي تستهدف المدنيين، وتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار". كما أعربت عن "تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، وأمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

من جهتها، أدانت الجزائر الهجوم الإرهابي الذي استهدف "توساش". وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان نقله التليفزيون الرسمي للبلاد: "إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة الطيران والفضاء التركية، تدين الجزائر بشدة هذا الهجوم الإرهابي".

وأعربت الجزائر "للجمهورية التركية الشقيقة شعباً وحكومةً عن تضامنها الكامل في هذه الظروف العصيبة".

كما أدانت كل من أذربيجان وجمهورية شمال قبرص التركية الهجوم الإرهابي. وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان على منصة إكس، الأربعاء: "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة الصناعات الطيران والفضاء التركية في تركيا الشقيقة".

وترحمت الخارجية الأذربيجانية على أرواح الشهداء وتمنت الشفاء للمصابين جراء الهجوم الإرهابي، مؤكدة: "وقوف أذربيجان دائماً مع شقيقتها تركيا".

بينما أدان رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة "توساش". وقال عبر حسابه على منصة إكس: "أترحم على أرواح شهدائنا، وأتمنى الشفاء العاجل لجرحانا، وأدين الهجوم بشدة". كما أعرب تتار عن تعازيه لأسر الشهداء وللشعب التركي.

وفي السياق، أعلنت السفارة السعودية بأنقرة أن "المملكة تدين الهجوم الإرهابي على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية"، مؤكدة "موقفها الثابت في رفض الإرهاب بأشكاله وصوره كافة".

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أدان كذلك الهجوم الإرهابي. وقال بيان خطي أصدره نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن غوتيريش "يدين هذا الهجوم على المدنيين"

وذكر حق، أنهم مستمرون في تلقي معلومات مفصلة حول الهجوم. وأشار حق، إلى أن غوتيريش، تقدم بالتعازي إلى أسر الأشخاص الذين فقدوا حياتهم جراء الهجوم، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

بدوره، أدان مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية.

وقال روته في منشور على حسابه على منصة إكس الأربعاء، إن "الأنباء الواردة من أنقرة حول سقوط قتلى وجرحى بالهجوم مثيرة للقلق".

وشدّد على أن "حلف الناتو يقف إلى جانب حليفتنا تركيا، وندين بشدة كل أشكال الإرهاب، ونتابع التطورات من كثب"، كما أشار إلى أنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونقل له دعم الناتو لتركيا.