سياسة
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حزب الله يقصف تل أبيب مرتين ويستهدف 4 قواعد و26 تجمع جنود ويقتل 4 منهم
أعلن حزب الله الأربعاء، أنه استهدف بالصواريخ والمدفعية 26 تجمعاً لجنود شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان، إضافة إلى شن هجمات أخرى بالصواريخ على مدينة نهاريا و3 قواعد عسكرية وشركة للصناعات العسكرية شمالي إسرائيل وفي منطقة تل أبيب الكبرى (وسط).
حزب الله يقصف تل أبيب مرتين ويستهدف 4 قواعد و26 تجمع جنود ويقتل 4 منهم
حزب الله يقصف تل أبيب مرتين ويستهدف 4 قواعد و26 تجمعاً لجنود ويقتل 4 منهم / صورة: AA
23 أكتوبر 2024

كذلك شملت هجمات الحزب إيقاع إصابات بقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى جنوب لبنان، وإجبار طائرتين حربيتين على مغادرة أجواء لبنان، ليرتفع عدد هجماته وتصدياته اليوم إلى 34.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن 4 جنود قُتلوا وأصيب 15 في انفجار لغم أرضي جنوبي لبنان، وأعلن حزبالله أن مقاتليه تَصدَّوا لقوة من جيش الاحتلال تسللت إلى بلدة عيترون وأجبروها على التراجع، وأوقعوا إصابات مؤكدة في صفوف الاحتلال. كما أعلن الحزب أن مقاتليه تَصدَّوا "لطائرة حربية ‏صهيونية ‏بصاروخ أرض-جو، ‏وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية".‏

من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوّت وسط إسرائيل للمرة الثانية اليوم، وقال إنه رُصدَت 4 صواريخ من لبنان باتجاه الوسط، واعتُرض بعضها. وذكرت هيئة البث العبرية أن حركة الطيران المدني توقفت في مطار بن غوريون بتل أبيب.

وقال الجيش إن 4 صواريخ أُطلقت من لبنان تجاه منطقة تل أبيب الكبرى مساء الأربعاء، وإنه اعتُرض بعضها، فيما سُجّلَت إصابات في أثناء الهرب إلى الملاجئ. فيما قال حزب الله إنه قصف مقر شركة "‏تاعس" للصناعات العسكرية في تل أبيب الكبرى بـ"صواريخ نوعية أصابت هدفها بدقة".

وهذا هو الاستهداف الثاني لتل أبيب اليوم من حزب الله، الذي بات يشنّ هجمات متكررة على منطقة المركز في إسرائيل بالآونة الأخيرة. فقد سبق أن دوّت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى صباح اليوم، ليعلن حزب الله لاحقاً أنه قصف قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في المنطقة "بصلية صاروخية نوعية (لم يكشف عنها).

من جانبها قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلي (نجمة داود الحمراء) إن طواقمها خرجت لتقديم العلاج الطبي لعدد (لم تذكره) من الأشخاص الذين أصيبوا في أثناء توجُّههم إلى الملاجئ والمناطق المحمية. وقالت إن مستوطناً إسرائيلياً أصيب بـ"جراح خطيرة" جراء سقوط شظايا صاروخ اعتراضي في مدينة نهاريا بالجليل الغربي، لافتة إلى أن إصابته على مستوى الرأس.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن "امرأة أصيبت بجروح طفيفة جراء شظايا بمدينة هرتسليا (وسط)". كما لحقت أضرار بسيارات متوقفة نتيجة شظايا سقطت في هرتسليا، حسب موقع "واينت" الإخباري العبري.

وشهدت مناطق الجليل الغربي والجليل الأعلى شمالي إسرائيل رشقات صاروخية متواصلة منذ صباح الأربعاء، أدخلت إلى الملاجئ عشرات آلاف الإسرائيليين الذين يحتفلون باليوم الأخير من عيد العرش اليهودي (16-23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري).

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برّياً في جنوبه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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