سياسة
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المركزي التركي: احتياطي البنك يسجل مستوى قياسياً
أفادت معطيات البنك المركزي التركي اليوم الخميس، بأن الاحتياطي النقدي والذهب لديه سجل مستوى قياسياً بالأسبوع الماضي في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
المركزي التركي: احتياطي البنك يسجل مستوى قياسياً
البنك المركزي التركي / صورة: AA
24 أكتوبر 2024

وقال المركزي التركي إن الاحتياطي سجل زيادة بمقدار مليار و979 مليون دولار بالأسبوع المنصرم وذلك مقارنة بالأسبوع الذي قبله، ليبلغ مقداره 159 ملياراً و365 مليون دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

كذلك ارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في الفترة المذكورة، بمقدار 148 مليون دولار ليبلغ 93 ملياراً و791 مليون دولار، بعد أن كان في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري 93 ملياراً و643 مليون دولار، وذلك وفق معطيات المركزي التركي.

كما ارتفع أيضاً احتياطي البنك المركزي من الذهب بمقدار مليار و831 مليون دولار ليبلغ إجمالي احتياطيات الذهب 65 ملياراً و574 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي
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