ودفعت هذه التفجيرات الخبير الجيولوجي والباحث في علم الزلازل طوني نمر، للتحذير عبر حسابه على منصة إكس السبت، من أن التفجيرات في العديسة التي فعّلت أجهزة رصد الهزات الأرضية شمال إسرائيل، خطيرة لجهة موقعها إلى الشمال من منخفض الحولة، حيث ينفصل فالق البحر الميت إلى فالقي اليمونة وروم.

وقال الخبير الجيولوجي إن هذه "الانفجارات المهولة هي بمثابة عبث مع مقدرات الطبيعة".

وأضاف: "إذا كان القرار في هذه الحرب هو عدم وجود محرّمات وضوابط فيما خص العمليات العسكرية، ينبغي انتباه مشغلي آلات الحرب الاسرائيلية إلى أن التفلت من الضوابط مع قوانين الطبيعة في الأماكن الخاطئة قد يؤدي إلى زلازل لا يتوقف تأثيرها على حدود الدول".