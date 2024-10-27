سياسة
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قد تُحدث هزة أرضية.. خبير زلازل يحذر من تفجيرات جيش الاحتلال جنوب لبنان
سجل تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مبانٍ خلال الساعات الماضية في بلدتي دير سريان والعديسة بالقطاع الشرقي للجنوب اللبناني، ارتجاجات أرضية شعر بها سكان البلدات المجاورة على جانبي الحدود، ظناً منهم أنها هزة أرضية.
قد تُحدث هزة أرضية.. خبير زلازل يحذر من تفجيرات جيش الاحتلال جنوب لبنان
خبير زلازل يحذر من تفجيرات جيش الاحتلال جنوب لبنان / صورة: AA
27 أكتوبر 2024

ودفعت هذه التفجيرات الخبير الجيولوجي والباحث في علم الزلازل طوني نمر، للتحذير عبر حسابه على منصة إكس السبت، من أن التفجيرات في العديسة التي فعّلت أجهزة رصد الهزات الأرضية شمال إسرائيل، خطيرة لجهة موقعها إلى الشمال من منخفض الحولة، حيث ينفصل فالق البحر الميت إلى فالقي اليمونة وروم.

وقال الخبير الجيولوجي إن هذه "الانفجارات المهولة هي بمثابة عبث مع مقدرات الطبيعة".

وأضاف: "إذا كان القرار في هذه الحرب هو عدم وجود محرّمات وضوابط فيما خص العمليات العسكرية، ينبغي انتباه مشغلي آلات الحرب الاسرائيلية إلى أن التفلت من الضوابط مع قوانين الطبيعة في الأماكن الخاطئة قد يؤدي إلى زلازل لا يتوقف تأثيرها على حدود الدول".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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