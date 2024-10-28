سياسة
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يرفع الحصيلة إلى 182.. استشهاد 5 صحفيين بقطاع غزة خلال يوم واحد
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 182 منذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد استشهاد 5 صحفيين بقصف إسرائيلي على القطاع يوم الأحد.
يرفع الحصيلة إلى 182.. استشهاد 5 صحفيين بقطاع غزة خلال يوم واحد
المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 182 صحفياً وصحفية منذ بدء الإبادة الجماعية على غزة / صورة: AA
28 أكتوبر 2024

وأفاد المكتب، في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 182 صحفياً وصحفية منذ بدء الإبادة الجماعية على غزة، بعد اغتيال الصحفيين: نادية عماد السّيد، تعمل مع إذاعات ووسائل إعلام، وعبد الرحمن سمير الطناني، يعمل في إذاعتي زمن وصوت الشعب وعدة وسائل إعلام".

وفي وقت سابق أعلن المكتب، اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 صحفيين وهم: سائد رضوان يعمل بقناة الأقصى، وحمزة أبو سلمية يعمل بوكالة سند للأنباء، وحنين محمود بارود تعمل في مؤسسة القدس، خلال قصف على قطاع غزة.

وأدان الإعلامي الحكومي، في بيانه، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين الفلسطينيين، وحمّله المسؤولية عن جرائم قتل الصحفيين، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات المعنية بالعمل الصحفي في العالم بـ"ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".

يأتي ذلك، فيما تتصاعد الإبادة التي بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد اجتياحها بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها"، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل تسعى لاحتلال المنطقة وتهجيرهم.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة على غزة خلّفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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