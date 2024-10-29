وقالت الوزارة إنها اكتشفت أجهزة كانت مخبأة في قاع المحيط وكانت ترسل معلومات يمكن أن "تمهد مسبقاً لساحة المعركة"، وذلك في مقال نشرته على حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي "Wechat".

وأوضحت كذلك أن "قوات الأمن الوطني ضبطت مجموعة متنوعة من الأجهزة التقنية الخاصة المستخدمة في التجسس على المعلومات والبيانات البحرية، مخبأة في مساحات البحر الواسعة"، من دون أن تحدد مكان العثور على تلك الأجهزة.

وتابعت الوزارة أن بعض (الأجهزة) "تعمل بمنزلة عملاء سريين"، إذ تنجرف وتطفو مع الأمواج، و"تراقب الوضع في مياهنا الإقليمية في الوقت الفعلي"، بينما يعمل البعض الآخر "بمنزلة منارات تحت الماء، توضح الاتجاه للغواصات الأجنبية التي غزت مياهنا".

وبحسب محللين، فإن سباق التسلح بالغواصات يتصاعد بين الصين والولايات المتحدة وحلفائها، إذ تسير بكين على الطريق الصحيح للحصول على جيل جديد من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية والمسلحة نووياً بحلول نهاية العقد الحالي.