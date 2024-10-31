سياسة
2 دقيقة قراءة
تدير مطاعم كنتاكي وبيتزا هت.. أرباح شركة أمريكانا تهبط بـ48% في 9 أشهر
تراجعت أرباح شركة أمريكانا للمطاعم بنسبة 48.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وسط مقاطعة تشهدها أسواق في المنطقة ضد علامات تجارية متهمة بدعم إسرائيل.
تدير مطاعم كنتاكي وبيتزا هت.. أرباح شركة أمريكانا تهبط بـ48% في 9 أشهر
مطعم بيتزا هت خاوٍ نتيجة مقاطعة الماركات الغربية في مصر بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة. / صورة: Reuters
31 أكتوبر 2024

وشركة أمريكانا للمطاعم حاصلة على امتياز سلاسل عالمية أبرزها بيتزا هت وكنتاكي، وهي مدرجة في البورصة السعودية، وذكرت الشركة في إفصاح، اليوم الخميس، أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي انخفض صافي أرباحها بنسبة 48.2% إلى 440.18 مليون ريال (117.4 مليون دولار).

وكان صافي أرباح أمريكانا للمطاعم في الفترة المقابلة من العام الماضي بلغ 850.11 مليون ريال (226.7 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية إن انخفاض صافي الأرباح جاء نتيجة لتراجع المبيعات بسبب الوضع الجيوسياسي، وارتفاع رسوم الإهلاك، وتطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات.

وتعد أمريكانا للمطاعم أكبر مشغل مطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان من حيث عدد المطاعم في البلدان التي تعمل فيها، حسب ما تقول على موقعها.

وتدير أمريكانا للمطاعم علامات تجارية عالمية مثل دجاج كنتاكي أو ما يُعرف بـKFC، وبيتزا هت، وهارديز، وكريسبي كريم، وتي جي آي فرايدايز، وهي علامات يشهد معظمها مقاطعة في الشرق الأوسط بسبب اتهامات بدعم إسرائيل، أو مملوكة جزئياً لشركات متهمة بدعم إسرائيل التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية.

وخلال فترة الربع الثالث من العام الجاري أظهرت النتائج المالية للشركة انخفاض صافي الربح بنسبة 54.3% على أساس سنوي إلى 140.3 مليون ريال (37.4 مليون دولار).

ويعود التراجع بشكل رئيسي إلى تراجع المبيعات خلال هذا الربع، نتيجة للوضع الجيوسياسي المستمر في المنطقة، "وقد تفاقم هذا الوضع بسبب تباطؤ طلب المستهلك في بعض الأسواق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us