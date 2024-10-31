وجاء في بيان مشترك للشرطة وجهاز الأمن الداخلي أن "إحباط جهود إيران لتجنيد إسرائيليين مستمر"، وأشار البيان إلى أن "رافائيل ولالا غولييف من سكان اللد اعتقلا بعد أن نفذا مهام نيابة عن خلية إيرانية تجند إسرائيليين من دول القوقاز في إسرائيل".

وحسب البيان فقد جرى تجنيد الزوجين من قِبل إلهان أحاييف، وقالت الشرطة إنه "مواطن أذربيجاني يعمل نيابة عن مسؤولين إيرانيين"، ولم يوضح البيان ما إذا كان أحاييف يقيم في إسرائيل.

ووفق بيان الشرطة فإن الزوجين راقبا مواقع إسرائيلية حساسة، بما في ذلك مقر الموساد (جهاز الاستخبارات الخارجية) وجمعا معلومات استخباراتية عن أكاديمية تعمل في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تفكيك شبكة تجسس تضم سبعة إسرائيليين قالت إنهم كانوا يجمعون معلومات عن القواعد العسكرية الإسرائيلية والبنية التحتية للطاقة لصالح الاستخبارات الإيرانية.

وسبق ذلك إعلان الشرطة اعتقال سبعة إسرائيليين آخرين من مدينة حيفا ووجهت إليهم اتهامات بتنفيذ مئات من مهام التجسس بتوجيه من طهران.