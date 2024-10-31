سياسة
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إسرائيل تعلن اعتقال "زوجين" للاشتباه في تجسسهما لصالح إيران
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، اعتقال إسرائيليَّين للاشتباه بتجسسهما لصالح إيران، وهما زوجان من مدينة اللد وسط إسرائيل، متورطين في جمع معلومات استخباراتية عن "البنى التحتية الوطنية والمواقع الأمنية وتعقب (شخصية) أكاديمية"، وفق بيان الشرطة.
إسرائيل تعلن اعتقال "زوجين" للاشتباه في تجسسهما لصالح إيران
الشرطة الإسرائيلية / صورة: Reuters
31 أكتوبر 2024

وجاء في بيان مشترك للشرطة وجهاز الأمن الداخلي أن "إحباط جهود إيران لتجنيد إسرائيليين مستمر"، وأشار البيان إلى أن "رافائيل ولالا غولييف من سكان اللد اعتقلا بعد أن نفذا مهام نيابة عن خلية إيرانية تجند إسرائيليين من دول القوقاز في إسرائيل".

وحسب البيان فقد جرى تجنيد الزوجين من قِبل إلهان أحاييف، وقالت الشرطة إنه "مواطن أذربيجاني يعمل نيابة عن مسؤولين إيرانيين"، ولم يوضح البيان ما إذا كان أحاييف يقيم في إسرائيل.

ووفق بيان الشرطة فإن الزوجين راقبا مواقع إسرائيلية حساسة، بما في ذلك مقر الموساد (جهاز الاستخبارات الخارجية) وجمعا معلومات استخباراتية عن أكاديمية تعمل في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تفكيك شبكة تجسس تضم سبعة إسرائيليين قالت إنهم كانوا يجمعون معلومات عن القواعد العسكرية الإسرائيلية والبنية التحتية للطاقة لصالح الاستخبارات الإيرانية.

وسبق ذلك إعلان الشرطة اعتقال سبعة إسرائيليين آخرين من مدينة حيفا ووجهت إليهم اتهامات بتنفيذ مئات من مهام التجسس بتوجيه من طهران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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