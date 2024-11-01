سياسة
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استطلاع: 70% من الأمريكيين يشعرون بالقلق أو الإحباط بشأن انتخابات الرئاسة
كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز NORC لأبحاث الشؤون العامة  أن 70% من الأمريكيين يشعرون "بالقلق" أو "الإحباط" بشأن الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
استطلاع: 70% من الأمريكيين يشعرون بالقلق أو الإحباط بشأن انتخابات الرئاسة
صورة مركبة لترمب وهاريس / صورة: AFP
1 نوفمبر 2024

ويتشارك الديمقراطيون والجمهوريون المشاعر نفسها بشأن الانتخابات، وفقاً لاستطلاع الرأي الذي أُجري بين 24 و29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر الاستطلاع أن الديمقراطيين كانوا أكثر عرضة للشعور "بالقلق" من الجمهوريين، في حين شعر المستقلون أيضاً "بالإحباط" ولكنهم كانوا "أقل قلقاً واهتماماً وحماسة" من أنصار الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وأعرب المواطنون الأمريكيون من أصل إفريقي عن أنهم "أشد حماسة" من البيض، وأقل "قلقاً أو إحباطاً" بشأن الانتخابات. وأوضح الاستطلاع أن الناخبين اللاتينيين يشعرون أيضاً "بإحباط" أقل من الناخبين البيض.

وشمل الاستطلاع 1233 شخصاً، قبل أيام من الانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، والتي يتنافس فيها المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترمب والمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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