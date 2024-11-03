وقالت القيادة العسكرية للشرق الأوسط والدول المحيطة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "وصلت قاذفات استراتيجية من طراز بي-52 ستراتوفورتريس من جناح القنابل الخامس بقاعدة مينوت الجوية، إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

والجمعة أعلنت الولايات المتحدة نشر قدرات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط في خطوة قالت إنها تأتي "دفاعاً عن إسرائيل" ولتحذير إيران، وفق بيان أصدره البنتاغون.

وأورد البيان أن وزير الدفاع الأمريكي "يواصل القول بوضوح إنه إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو المجموعات التابعة لها هذه اللحظة لاستهداف الأفراد أو المصالح الأمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا".

وتشمل هذه القدرات العسكرية الجديدة وسائل دفاع ضد الصواريخ البالستية وطائرات مقاتلة وقاذفات قنابل B-52 وأنواع أخرى من الطائرات العسكرية.

وهاجم الجيش الإسرائيلي في 26 أكتوبر/تشرين الأول أهدافاً عسكرية في إيران رداً على هجوم صاروخي إيراني استهدف إسرائيل في الأول من الشهر نفسه، لتعود إيران وتهدد بالرد في "الوقت المناسب".