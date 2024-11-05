وقال مكتب نتنياهو في بيان، إن الأخير عيّن وزير الخارجية السابق يسرائيل كاتس وزيراً جديداً للدفاع بدلاً من غالانت.

وفي تصريح له عقب الإقالة كشف نتنياهو عن وجود خلافات كثيرة ظهرت بينه وبين غالانت فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية من دون ذكر تفاصيل حولها، قائلاً إن "الثقة بغالانت تآكلت خلال الحرب" ولم تسمح بإدارة طبيعية للحرب".

وفي أول تصريح له بعد عملية الإقالة قال وزير الدفاع السابق يوآف غالانت عبر منصة إكس، إن "أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائماً مهمتي في الحياة"

وشمل قرار نتنياهو تعيين رئيس حزب "اليمين الوطني" جدعون ساعر وزيراً للخارجية بدلاً من كاتس.

ومنذ أكثر من شهرين تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن نتنياهو يُحضّر الأرضية لإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت على المدى القصير، متنبئين بأن جدعون ساعر مرشح لخلافته، وذلك في ظل تصاعد الخلاف بينهما في خضم الحرب في قطاع غزة ولبنان.