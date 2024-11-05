سياسة
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نتنياهو يقيل غالانت من وزارة الدفاع ويعيّن وزير الخارجية السابق بدلاً منه
أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء وزير الدفاع يوآف غالانت، على أثر خلافات بينهما تتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة والتصعيد في عدد من دول المنطقة.
نتنياهو يقيل غالانت من وزارة الدفاع ويعيّن وزير الخارجية السابق بدلاً منه
نتنياهو يقيل غالانت ويعين وزير الخارجية السابق بدلاً منه / صورة: AP
5 نوفمبر 2024

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إن الأخير عيّن وزير الخارجية السابق يسرائيل كاتس وزيراً جديداً للدفاع بدلاً من غالانت.

وفي تصريح له عقب الإقالة كشف نتنياهو عن وجود خلافات كثيرة ظهرت بينه وبين غالانت فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية من دون ذكر تفاصيل حولها، قائلاً إن "الثقة بغالانت تآكلت خلال الحرب" ولم تسمح بإدارة طبيعية للحرب".

وفي أول تصريح له بعد عملية الإقالة قال وزير الدفاع السابق يوآف غالانت عبر منصة إكس، إن "أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائماً مهمتي في الحياة"

وشمل قرار نتنياهو تعيين رئيس حزب "اليمين الوطني" جدعون ساعر وزيراً للخارجية بدلاً من كاتس.

ومنذ أكثر من شهرين تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن نتنياهو يُحضّر الأرضية لإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت على المدى القصير، متنبئين بأن جدعون ساعر مرشح لخلافته، وذلك في ظل تصاعد الخلاف بينهما في خضم الحرب في قطاع غزة ولبنان.

مصدر:TRT عربي
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